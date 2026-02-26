Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİTLERİ: 1+1 ve 2+1 TOKİ ödemesi ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak?

TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİTLERİ: 1+1 ve 2+1 TOKİ ödemesi ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak?

"Yüzyılın Konut Projesi"nde kura tarihleri düzenli olarak ilan ediliyor ve çekiliş sonrasında hak sahibi olanların listesi kamuoyuna duyuruluyor. Projenin yürütücülüğünü Toplu Konut İdaresi (TOKİ) üstleniyor. 500 bin sosyal konutu kapsayan bu projede, düşük peşinat seçenekleri, uzun vadeli ödemeler ve uygun taksitler ön plana çıkıyor. 1+1 ve 2+1 dairelerin ödeme detayları ve taksitlerin başlangıç tarihleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte TOKİ'deki güncel taksit ve ödeme planı bilgileri…

Giriş Tarihi: 26.02.2026 01:22
TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİTLERİ: 1+1 ve 2+1 TOKİ ödemesi ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak?

TOKİ'nin 500 bin konutluk sosyal proje kapsamında kura süreci son aşamaya geldi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen bu projede, 1+1 ve 2+1 daireler, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle, 1 milyon 800 bin TL'den başlayan fiyatlarla hak sahiplerine sunulacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 81 ilde hayata geçirilen proje, uygun ödeme koşullarıyla dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlıyor.

TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİTLERİ: 1+1 ve 2+1 TOKİ ödemesi ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak?

2026 TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ projesinde ödeme planı yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade olarak açıklandı

TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİTLERİ: 1+1 ve 2+1 TOKİ ödemesi ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak?

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİTLERİ: 1+1 ve 2+1 TOKİ ödemesi ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak?

İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİTLERİ: 1+1 ve 2+1 TOKİ ödemesi ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak?

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİTLERİ: 1+1 ve 2+1 TOKİ ödemesi ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak?

TOKİ PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

TOKİ konut projesinde peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.

TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİTLERİ: 1+1 ve 2+1 TOKİ ödemesi ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak?