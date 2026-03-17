TOKİ ÖDEMELERİ ve TAKSİT PLANI : 1+1 ve 2+1 TOKİ ödemesi ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak?

TOKİ'nin 500 Bin Konut Projesinde hak sahipleri, yapılan kura çekimleriyle netleşiyor. Türkiye'nin tarihindeki en kapsamlı konut girişimlerinden biri olan projede son kuraların tamamlanmasının ardından vatandaşlar, daireler için ödeme planı ve aylık taksit bilgilerini öğrenmek istiyor.Projede düşük peşinat imkânları, uzun vadeli ödeme seçenekleri ve uygun taksitlendirme ön plana çıkıyor. Ayrıca 1+1 ve 2+1 daireler için güncel ödeme tabloları ve taksit detayları da yayımlandı. İşte TOKİ konutlarıyla ilgili en güncel ödeme ve plan bilgileri…

Giriş Tarihi: 17.03.2026 13:58
TOKİ'nin 500 bin konutluk sosyal konut projesinde kura çekimleri sona yaklaşırken heyecan artıyor. 1+1 ve 2+1 daireler, %10 peşinat ve 240 aya kadar taksit imkânıyla, 1,8 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelindeki 81 ilde yürütülen proje, dar gelirli vatandaşların uygun şartlarla ev sahibi olmasını sağlamayı amaçlıyor.

2026 TOKİ ÖDEME PLANI BELLİ OLDU!

TOKİ projesinde ödeme planı yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade olarak açıklandı

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

TOKİ PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

TOKİ konut projesinde peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.

