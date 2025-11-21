TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ: TOKİ 500 Bin konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, son gün ne zaman?

TOKİ'nin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olan 500 bin konut projesinde başvuru sürecinin sonuna gelinirken, gözler kura takvimine çevrildi. Şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler ve gençler için ayrılan kontenjanlar netleşirken, "TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, kura çekimi hangi tarihte yapılacak?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor. İşte, merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 18.12.2025 06:35
TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ: TOKİ 500 Bin konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, son gün ne zaman?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı giderek artıyor. Başvuru sürecinin sona ermesine günler kala, 81 il için yapılacak kura çekimlerinin tarihleri merak konusu oldu. Gelir şartları, başvuru kriterleri ve hak sahipliği dağılımıyla birlikte TOKİ kura takvimi ve ödeme planına ilişkin detaylar gündemdeki yerini koruyor. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, kura çekimi hangi tarihte?

TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ: TOKİ 500 Bin konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, son gün ne zaman?

TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ 2025

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular sona eriyor. e-Devlet başvuruları 18 Aralık, banka başvuruları ise 19 Aralık tarihinde tamamlanacak.

TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ: TOKİ 500 Bin konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, son gün ne zaman?

2025 TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

18 yaşını doldurmuş olmak

En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması

Kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile Sözleşme yapmamış olması

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olmak (Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek)

Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklar), başvuru dönemi itibari ile son 12 ay ortalamasının, en fazla net 127.000 TL (İstanbul İli için 145.000 TL) olması

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ: TOKİ 500 Bin konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Emekli vatandaşlar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak

Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa)

Gazi kategorisi: 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecek. (Gazi eşleri ve çocukları "Gazi" kategorisinden başvuru yapamayacaklardır.)

Genç kategorisi: Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babalarının üzerine daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacak. Genç kategorisinde 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri: TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecek. Sözleşme aşamasında, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden belge istenecek. "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri" kategorisindeki başvuru sahiplerinde 'konut sahibi olmama ve gelir şartı' aranmayacak.

3 ve daha fazla çocuklu aileler kategorisi: Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.

TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ: TOKİ 500 Bin konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, son gün ne zaman?

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvuru süreçlerinin sona yaklaşmasıyla birlikte, şimdi sırada hak sahiplerinin belirlenmesi aşaması var. Başvuruların yoğunluğu ve projenin büyüklüğü göz önüne alındığında, kura çekilişlerinin belirli bir programa göre etaplar halinde yapılması planlanmaktadır.

Proje takvimine göre, kura çekilişleri 29 Aralık - 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Ancak il bazlı kura takvimi henüz belirlenmedi.

TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ: TOKİ 500 Bin konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, son gün ne zaman?

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura sonuçları, çekilişin yapıldığı günün hemen ardından veya en geç bir sonraki iş gününde hak sahiplerine ulaştırılacak.

Kura çekilişleri noter huzurunda yapıldığı için, çekiliş tamamlandığı an hak sahipleri belirlenmiş olur. Bu listeler, hızla kamuoyuna duyurulur.

TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ: TOKİ 500 Bin konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, son gün ne zaman?

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.

Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.

TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ: TOKİ 500 Bin konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, son gün ne zaman?