Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ SÖZLEŞME DETAYLARI 2026: 500 bin sosyal konut sözleşmeleri ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?

TOKİ SÖZLEŞME DETAYLARI 2026: 500 bin sosyal konut sözleşmeleri ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen (Yüzyılın Konut Projesi) TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde sona gelindi. Kura sürecinin sona ermesiyle hak sahibi vatandaşlar için sözleşme sürecinin başlayacağı tarihe ilişkin beklenti gündeme geldi. İstanbul TOKİ 500 bin sosyal konut sözleşmeleri ne zaman imzalanacak? sorusu araştırılmaya devam ederken detaylar ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 04.05.2026 10:46
TOKİ SÖZLEŞME DETAYLARI 2026: 500 bin sosyal konut sözleşmeleri ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?

TOKİ kura çekimi, yalnızca bir konut dağıtım süreci değil aynı zamanda Türkiye'de sosyal konut politikasının en büyük adımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Böylece TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde sözleşme tarihleri kura sürecinin sona ermesinin ardından gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Sözleşme başlangıcıyla birlikte ev sahibi olan vatandaşlardan konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınırken, kalan tutar için 240 aya kadar vade imkanıyla kolaylık sağlanacak.

TOKİ SÖZLEŞME DETAYLARI 2026: 500 bin sosyal konut sözleşmeleri ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?

2026 TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kura çekilişi sonucunda konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için sözleşme süreci, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen tarihlerde başlatılacak ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Uygulamada genellikle kura sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 ila 3 ay içinde bankalar üzerinden sözleşme işlemleri tamamlanmaktadır.

TOKİ SÖZLEŞME DETAYLARI 2026: 500 bin sosyal konut sözleşmeleri ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?

Sözleşme aşamasında konut bedelinin yüzde 10'u peşinat olarak ödenirken, kalan tutar için 240 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay itibarıyla başlamaktadır. Bu ödeme modeliyle TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşların uzun vadeli planlarla konut sahibi olmasını amaçlıyor.

TOKİ SÖZLEŞME DETAYLARI 2026: 500 bin sosyal konut sözleşmeleri ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?

İSTANBUL TOKİ KONUT ÖDEME PLANI

İstanbul'da TOKİ tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi kapsamında daire tiplerine göre fiyatlar ve ödeme planları netlik kazandı.

TOKİ SÖZLEŞME DETAYLARI 2026: 500 bin sosyal konut sözleşmeleri ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?
  • Bu kapsamda, 55 metrekarelik 1+1 dairelerin satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlenirken, yüzde 10 peşinat (195 bin TL) ve 240 ay vade seçeneğiyle aylık taksitler yaklaşık 7 bin 313 TL olacak.
  • 65 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutlar için satış bedeli 2 milyon 450 bin TL olarak açıklanırken, 245 bin TL peşinat ve 240 ay vade ile aylık ödemeler 9 bin 188 TL seviyesinde planlandı.
  • 80 metrekarelik 2+1 dairelerde ise fiyat 2 milyon 950 bin TL olarak duyuruldu. Bu konutlar için 295 bin TL peşinat alınacak ve 240 ay vade kapsamında aylık taksitler 11 bin 63 TL olarak uygulanacak.
TOKİ SÖZLEŞME DETAYLARI 2026: 500 bin sosyal konut sözleşmeleri ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?

TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak. Bu kapsamda, hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekiyor.

TOKİ SÖZLEŞME DETAYLARI 2026: 500 bin sosyal konut sözleşmeleri ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda, hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekiyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#TOKİ #YÜZYILIN KONUT PROJESİ