TOKİ SÖZLEŞME DETAYLARI 2026: 500 bin sosyal konut sözleşmeleri ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?

TOKİ kura çekimi, yalnızca bir konut dağıtım süreci değil aynı zamanda Türkiye'de sosyal konut politikasının en büyük adımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Böylece TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde sözleşme tarihleri kura sürecinin sona ermesinin ardından gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Sözleşme başlangıcıyla birlikte ev sahibi olan vatandaşlardan konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınırken, kalan tutar için 240 aya kadar vade imkanıyla kolaylık sağlanacak.