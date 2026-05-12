TOKİ 2026 sözleşmeleri ne zaman yapılacak, tarihler belli mi? 500 bin sosyal konut ödeme planı

2026 TOKİ sözleşme tarihleri, kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından araştırılıyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunulması ile hak sahibi olan vatandaşlar "TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak, peşinat ve taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte resmi takvim, ödeme planı ve şartlara dair detaylar…

Giriş Tarihi: 12.05.2026 12:16 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 13:05
81 ili kapsayan Yüzyılın Konut Projesi'nde sözleşme ve ödeme detayları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, hak sahibi olan vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sağlıyor. Böylece TOKİ sözleşmeleriyle ilgili duyurular büyük önem taşıyor.

TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

TOKİ sözleşme imza tarihleriyle ilgili resmi bir takvim henüz paylaşılmış değil. Konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, sürece ilişkin detayları TOKİ'nin ilerleyen günlerde duyuracağı program doğrultusunda takip edecek.

Öte yandan önceki uygulamalara bakıldığında, sözleşme imzalama işlemlerinin kura sonuçlarının açıklanmasının ardından genellikle 1 ila 3 ay içerisinde başladığı ve anlaşmalı bankalar üzerinden tamamlandığı görülüyor.

TOKİ SÖZLEŞMESİ SONRASI NE KADAR PEŞİNAT ÖDENECEK?

Sözleşme sürecinde, konut bedelinin yüzde 10'luk kısmı peşin olarak tahsil edilecek. Geriye kalan borç ise 240 aya kadar vadelendirilerek ödenebilecek. Taksit ödemelerinin, sözleşmenin imzalanmasının ardından bir sonraki ay itibarıyla başlaması öngörülüyor.

TOKİ İSTANBUL ÖDEME PLANI

  • 1 milyon 950 bin TL satış fiyatı olan 55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,
  • 2 milyon 450 bin TL satış fiyatı olan 65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,
  • 2 milyon 950 bin TL satış fiyatı olan 80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.
İnşa edilecek evlerin yüzde 40'ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

TOKİ ÖRNEK DAİRELER

  • Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar , ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.
  • Kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak, bir arada ya da ayrı olarak inşa edildi.
  • Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
