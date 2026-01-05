Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ Van kura sonuçları belli oldu: 500 bin sosyal konut Van TOKİ kurası sonuç sorgulama ve isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 bin konut hamlesinde Van için kura çekimi tamamlandı. 6803 konut için hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Van kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:10 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:12
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Van'da kura çekimi gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı takvim doğrultusunda deprem bölgesinden başlayan süreç devam ederken TOKİ Van kura sonuçları belli oldu. İşte Van TOKİ kurası sonuç sorgulama ve isim listesi;

VAN'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Van Merkez (Edremit-İpekyolu-Tuşba): 3.500 konut

Başkale: 211 konut

Çaldıran: 300 konut

Erciş: 1.500 konut

Gevaş: 100 konut

Gürpınar: 250 konut

Muradiye: 300 konut

Özalp: 500 konut

Saray: 142 konut

TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

Kura çekiminde konut sahipliğine hak kazanan isimler belli oldu. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonucuna ulaşabilirsiniz;

TOKİ VAN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ VAN TAM İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?
Van'da gerçekleştirilen TOKİ kura çekimi sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi gün içerisinde e-Devlet sistemine yüklenecek. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.