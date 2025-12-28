TOKİ’de Kura Maratonu Başlıyor! TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

İLK TESLİMATLAR NE ZAMAN?

Sosyal konut projesi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum, "Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. İlk teslimatımızı 2026'da teslim edeceğiz konutlar var." dedi.

İller özelinde ne zaman kura çekileceği ve teslimatın ne zaman olacağı henüz netleşmedi.