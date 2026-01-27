TOKİ’DE YENİ HAFTA! 27 - 31 OCAK KURA TAKVİMİ 2026: TOKİ 500 bin konut kura çekimi ne zaman yapılacak?

"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında başlatılan 500 bin konut projesinde Ocak ayının son haftası heyecanı başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan yeni takvimle birlikte, 26 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında hak sahiplerinin belirleneceği iller netleşti. Sinop, Aksaray, Ordu ve Bartın gibi Karadeniz ve İç Anadolu şehirlerinde binlerce aile noter huzurunda ev sahibi olma sevincini yaşayacak. İşte güncel TOKİ 2026 kura takvimi ve il il çekiliş tarihleri.