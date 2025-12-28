Topkapı Sarayı’nın kedi kapısı onlara emanet! Mülayim’in torunu ’Şerbet’ ile yeniden hayat bulan o geçit...

Osmanlı dönemine ait Topkapı Sarayı Harem Dairesi'ndeki kedi kapısı, Karaağalar Koğuşu restorasyonuyla birlikte eski ihtişamına kavuştu. Bu minik ama anlamlı mimari detay, sarayın sessiz tanıkları olan kediler için yeniden bir geçit noktası haline geldi. Sarayın sembolü haline gelen ve üç yıldır kayıp olan Mülayim'in mirasını devralan torunu Şerbet, arkadaşlarıyla birlikte bu tarihi kapının tadını çıkarıyor. Restorasyonu tamamlanan bu özel alan, saray kedilerinin yaşamına konfor katarken tarihi dokuyu da canlandırıyor.