Toplamak için birbirleriyle yarışıyorlar: Lezzeti etle yarışıyor, kilosu tam 1000 TL!

Çanakkale Bayramiç'te bahar bereketi başladı. Nadir bulunan ve şifa kaynağı olarak bilinen kuzugöbeği mantarı, toplayıcısına kilosundan 1000 TL kazandırırken 2026 yılındaki fiyat listesi ile dudak uçuklatıyor. İşte Kazdağları'nın eteklerinden sofralara uzanan o eşsiz hasadın hikayesi…

Giriş Tarihi: 09.04.2026 17:12
Doğanın sunduğu kıymetli nimetlerden biri olan kuzugöbeği mantarı, bugünlerde Kazdağları eteklerindeki köylülerin dikkati altında. Yüksek protein değeri ve bağışıklık sistemine katkılarıyla 'şifalı mantar' olarak anılan bu tür, yanlış tüketildiğinde ise riskli sonuçlar doğurabiliyor. Kilosu yüksek fiyatları bulan bu mantarı toplarken yapılan hatalardan, 2026 güncel fiyatlarına ve en lezzetli pişirme tekniklerine dair detaylar ön plana çıktı.

KİLOSU 1000 TL'DEN SATILIYOR!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yer alan Kazdağları, bahar aylarının gelmesiyle birlikte yeniden kuzugöbeği mantarı bereketine sahne oluyor. Bölgedeki köylerde yaşayan vatandaşlar, doğada nadir bulunan ve yüksek ekonomik değere sahip olan kuzugöbeği mantarı toplayarak önemli bir gelir kapısı elde ediyor.

Özellikle Zerdalilik, Dağahmetçe, Alakeçi ve Çalıdağ köylerinde yaşayanlar, topladıkları kuzugöbeği mantarını kilosu 1000 TL'den satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

KUZUGÖBEĞİ MANTARI KÖYLÜNÜN GELİR KAPISI OLDU

Kazdağları eteklerinde yaşayan köylüler için kuzugöbeği mantarı, sadece doğal bir ürün değil aynı zamanda önemli bir ekonomik değer taşıyor. İlkbahar yağmurlarıyla birlikte ortaya çıkan kuzugöbeği mantarı, kısa sürede toplanarak mantar toptancılarına ulaştırılıyor. Ancak bu yıl ürünün beklenen seviyede çıkmaması köylülerde farklı mantar türlerine yönelik beklentiyi artırmış durumda.

Alakeçi köyünde yaşayan Mehmet Başaran, bu sezonun zorluklarına dikkat çekerek, "Kuzugöbeği mantarını kilosunu 1000 liraya sattım ancak yeteri kadar çıkmadı. Ümidimiz sarı mantar ve ayı mantarında. Bu şekilde gelir elde ediyoruz" sözleriyle yaşanan durumu özetledi.

KAZDAĞLARI'NDA MANTAR ÇEŞİTLİLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Her mevsim farklı mantar türlerinin yetiştiği Kazdağları, biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Özellikle kuzugöbeği mantarı dışında, halk arasında "altın mantarı" olarak bilinen sarı mantar ve ayı mantarı da bölgede yoğun ilgi görüyor. Köylüler, yaklaşan yağışlarla birlikte bu mantar türlerinin de bol miktarda çıkmasını umut ediyor.

Doğal ortamda yetişen bu mantarlar, hem iç piyasada hem de dış pazarda yüksek talep görmesi nedeniyle bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Özellikle kuzugöbeği mantarı, nadir bulunması ve lezzeti nedeniyle en değerli türler arasında yer alıyor.

KAZDAĞLARI EKONOMİSİNE KATKI ARTIYOR

Bölge halkının doğayla iç içe sürdürdüğü bu üretim modeli, hem sürdürülebilirlik hem de kırsal kalkınma açısından önemli bir örnek oluşturuyor. Kuzugöbeği mantarı sayesinde köylüler, doğadan elde ettikleri ürünlerle ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirirken, aynı zamanda Kazdağları'nın değerini de artırıyor.

KUZUGÖBEĞİ MANTARI NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Bilimsel adı Morchella olan kuzugöbeği mantarı, doğada nadir bulunması ve yetiştirilmesinin zor olması nedeniyle yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Kendine özgü bal peteği görünümündeki yapısı ve aromasıyla dikkat çeken kuzugöbeği mantarı, gastronomi dünyasında da özel bir yere sahip.

Besin değeri açısından oldukça zengin olan kuzugöbeği mantarı, protein, B vitaminleri ve mineraller bakımından güçlü bir kaynak olarak biliniyor. Bu özellikleri nedeniyle halk arasında "şifalı mantar" olarak da anılan ürün, sağlıklı beslenmeye katkı sağlıyor.

KUZUGÖBEĞİ MANTARI FİYATLARI 2026'DA ZİRVEDE

2026 yılı itibarıyla kuzugöbeği mantarı fiyatları, arzın sınırlı olması nedeniyle yüksek seviyelerde seyrediyor. Taze kuzugöbeği mantarı 800 ile 2000 TL arasında değişirken, Kazdağları'nda toplanan ürünlerin kilosunun ortalama 1000 TL'den satılması dikkat çekiyor. Kurutulmuş ürünlerde ise fiyatlar çok daha yukarı seviyelere çıkabiliyor.

Bu yüksek fiyatlar, bölge halkı için önemli bir gelir kapısı oluştururken, kuzugöbeği mantarının değerini de her geçen yıl artırıyor.

DOĞADAN SOFRAYA UZANAN ZORLU YOLCULUK

Kuzugöbeği mantarı toplamak, sanıldığı kadar kolay bir süreç değil. Doğru zamanda, doğru bölgede ve dikkatli bir şekilde yapılan aramalar sonucunda elde edilen bu mantar, yoğun emek gerektiriyor. Ayrıca zehirli mantarlarla karıştırılma riski nedeniyle tecrübe de büyük önem taşıyor.

Kazdağları'nın zengin doğasında başlayan bu yolculuk, sofralara ulaşana kadar birçok aşamadan geçiyor. Bu nedenle kuzugöbeği mantarı, hem doğallığı hem de emeği temsil eden özel bir ürün olarak öne çıkıyor.

KUZUGÖBEĞİ MANTARI NERELERDE YETİŞİR?

Kuzugöbeği mantarları, ılıman iklimleri tercih eder ve genellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde bulunur. Türkiye'de de özellikle Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki ormanlarda yetişir.

Bu mantarlar, yağışlı ve nemli ortamları severler. İlkbahar yağmurlarından sonra ortaya çıkmaları bu nedenledir. Humuslu ve organik madde bakımından zengin toprakları tercih ederler. Genellikle çam, meşe, dişbudak gibi ağaçların yakınlarında bulunurlar.