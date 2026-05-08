Toprak Razgatlıoğlu MotoGP Pistinde! MotoGP Fransa yarışı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Le Mans pistinde gerçekleştirilecek MotoGP'nin beşinci yarışı için geri sayım sürüyor. Toprak Razgatlıoğlu ve Deniz Öncü'nün mücadele edeceği yarışın programı ve yayın detayları belli oldu.Peki, MotoGP Fransa yarışı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 08.05.2026 11:01
Milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu ve Deniz Öncü, bu hafta sonu Fransa'da piste çıkıyor. MotoGP sezonunun beşinci ayağı Le Mans'ta gerçekleştirilecek. Toprak Razgatlıoğlu'nun da yer aldığı yarışın programı ve yayın bilgileri netleşti. İşte ayrıntılar...

TOPRAK RAZGATLIOĞLU MOTOGP FRANSA ETABINDA PİSTTE

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP sezonunun beşinci yarışı, 8-10 Mayıs tarihleri arasında Fransa'nın Le Mans pistinde gerçekleştirilecek. Prima Pramac Racing adına yarışan Razgatlıoğlu, şampiyona boyunca tecrübe kazanmaya devam edecek.

MOTOGP FRANSA PROGRAMI NETLEŞTİ

Le Mans'ta yapılacak organizasyonda Toprak Razgatlıoğlu 8 Mayıs Cuma günü antrenman seanslarında piste çıkacak. 9 Mayıs Cumartesi günü sıralama turlarının ardından saat 16.00'da 13 turluk Sprint yarışında mücadele edecek. Sezonun Fransa Grand Prix'si ise 10 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

FRANSA GRAND PRİX YAYIN BİLGİLERİ

MotoGP Fransa ayağındaki tüm seanslar S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

MOTOGP LE MANS 2026 TAKVİMİ

8 Mayıs 2026 Cuma

Antrenman: 11.45
Ana antrenman: 16.00

9 Mayıs 2026 Cumartesi

2. Antrenman: 11.10
Sıralama turları: 11.50
Sprint yarışı: 16.00

10 Mayıs 2026 Pazar

Ana yarış: 15.00