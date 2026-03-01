Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı hangi kanalda ve saat kaçta? Tayland yarışı için heyecan dorukta!

"El Turco" lakaplı milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki tarihi başarılarının ardından MotoGP dünyasına adım atıyor. Tayland'daki ilk yarışında pistte fırtına gibi esmesi beklenen Toprak'ın heyecan dolu mücadelesi, tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyor. Peki, Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'deki ilk yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?