Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı hangi kanalda ve saat kaçta? Tayland yarışı için heyecan dorukta!

Türk motor sporları tarihinin yeni dönemi başlıyor! Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerinin ilk yarışına Tayland'da çıkıyor. Bugün gerçekleşecek nefes kesen yarışı canlı takip etmek isteyenler, Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı hangi kanalda ve saat kaçta sorusuna yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 01.03.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 01.03.2026 10:41
"El Turco" lakaplı milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki tarihi başarılarının ardından MotoGP dünyasına adım atıyor. Tayland'daki ilk yarışında pistte fırtına gibi esmesi beklenen Toprak'ın heyecan dolu mücadelesi, tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyor. Peki, Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'deki ilk yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

MOTOGP TAYLAND YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 MotoGP Dünya Şampiyonası Tayland Grand Prix'si 1 Mart 2026 Pazar günü (bugün) gerçekleşecek. Türkiye'yi MotoGP'de ilk kez temsil edecek olan Toprak Razgatlıoğlu'nın Tayland yarışı saat 11.00'da başlayacak.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU TAYLAND YARIŞI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

MotoGP Tayland Grand Prix'i S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU SPRINT YARIŞINI 20. SIRADA TAMAMLADI
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın açılış mücadelesi Tayland Grand Prix sprint yarışında milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk deneyiminde 20. sırada finiş gördü.

Tayland'ın Buriram bölgesinde yer alan 4,554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 13 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta Red Bull KTM Fabrika takımı pilotu Pedro Acosta 19.39.155'lik derecesiyle birinciliği elde etti.

Kariyerinde ilk sprint deneyimini yaşayan Prima Pramac Yamaha sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yarış boyunca 15. sırada yer alırken, bitime iki tur kala yaşadığı düşüş sonrası Acosta'nın 25.860 saniye gerisinde yarışı 20. sırada tamamladı.

Bitiş çizgisini Acosta'dan 0.108 saniye geride geçen İspanyol Marc Marquez (Ducati Lenovo'dan) ikinci, liderin 0.540 saniye arkasında İspanyol Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP) ise üçüncü sırada yer aldı.

MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

PİLOTLARIN SPRİNT SIRALAMASI

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1- Pedro Acosta (İspanya): 12 puan

2- Marc Marquez (İspanya): 9

3- Raul Fernandez (İspanya): 7

4- Ai Ogura (Japonya): 6

5- Jorge Martin (İspanya): 5