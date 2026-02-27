Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu’nun isyanı: CHP’deki bozulma kurultayın ardından başladı

Belediyeleri yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz de kaos da bitmedi. İhraçlar, şaibeli kurultay kavgası, yerel yönetimlerdeki yolsuzluk iddiaları birbirini izlerken, CHP'li belediye başkanlarının istifa edip AK Parti'ye geçmeleri partiyi derinden etkiledi. CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katılan Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu, SABAH gazetesi yazarı Mahmut Övür ile bir araya geldi. "CHP'deki kırılma kurultayla başladı diyebilirim" diyen Çerçioğlu'nun istifasına yol açan Kuşadası rant dosyası ile ilgili sözleri de dikkat çekti. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı…