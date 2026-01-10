Trend Galeri Trend Yaşam Torunlarınız bu canlıları sadece masallarda okuyacak! Dünyanın en nadir 20 hayvanı: Biri de Türkiye'de!

Görenler gözlerine inanamıyor ama gerçek tam bir kabus! Dünyanın en gizemli köşelerinde yaşayan bu canlılar, biz daha onları tam olarak tanıyamadan yok olmak üzere. Bilim dünyasını şaşkına çeviren, varlığından bile haberdar olmadığınız dünyanın en nadir 20 canlısı için hemen kaydırın!

Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:16 Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:51
Bilim dünyası o canlıların belki son karelerini paylaştı! Hatta çocuklarınız bu canlıları sadece eski kitaplarda görebilecek. Bazıları o kadar nadir ki, doğada onları canlı görebilen tek bir insan bile kalmamış olabilir! İşte o 20 canlı...

1. Vakita (Meksika Körfez Yunusu)

  • Bilimsel Adı: Phocoena sinus
  • Durumu: Kritik Derecede Tehlikede (Yok Olmanın Eşiğinde)
  • Tahmini Sayı: Yaklaşık 10 birey.
  • Bilgi: Dünyanın en küçük ve en nadir deniz memelisidir. Sadece Kaliforniya Körfezi'nde yaşar.
2. Cava Gergedanı

  • Bilimsel Adı: Rhinoceros sondaicus
  • Durumu: Kritik Derecede Tehlikede
  • Tahmini Sayı: Yaklaşık 50 - 75 birey.
  • Bilgi: Tüm bireyleri Endonezya'daki Ujung Kulon Milli Parkı'nda koruma altındadır.
3. Kuzey Beyaz Gergedanı

  • Bilimsel Adı: Ceratotherium simum cottoni
  • Durumu: Doğada Soyu Tükenmiş (Fonksiyonel Olarak Yok Olmuş)
  • Tahmini Sayı: Sadece 2 dişi birey (Najin ve Fatu) kaldı.
  • Bilgi: Bilim insanları, dondurulmuş spermler ve taşıyıcı annelikle türü geri getirmeye çalışıyor.
4. Amur Parsı (Amur Leoparı)

  • Bilimsel Adı: Panthera pardus orientalis
  • Durumu: Kritik Derecede Tehlikede
  • Tahmini Sayı: Yaklaşık 100 - 120 birey.
  • Bilgi: Dünyanın en nadir büyük kedisidir. Rusya'nın uzak doğusunda karlı ormanlarda yaşar.
5. Saola (Asya Antilobu)

  • Bilimsel Adı: Pseudoryx nghetinhensis
  • Durumu: Kritik Derecede Tehlikede
  • Tahmini Sayı: Bilinmiyor (Ancak onlarca olduğu tahmin ediliyor).
  • Bilgi: "Asya'nın Tekboynuzu" olarak bilinir. Doğada canlı görüntülenmesi neredeyse imkansızdır
6. Hainan Gibonu

  • Bilimsel Adı: Nomascus hainanus
  • Durumu: Kritik Derecede Tehlikede
  • Tahmini Sayı: Yaklaşık 35 birey.
  • Bilgi: Dünyanın en nadir primat türüdür. Sadece Çin'in Hainan Adası'ndaki küçük bir ormanda yaşarlar.
7. Kakapo (Baykuş Papağanı)

  • Bilimsel Adı: Strigops habroptilus
  • Durumu: Kritik Derecede Tehlikede
  • Tahmini Sayı: Yaklaşık 240 - 250 birey.
  • Bilgi: Dünyanın tek uçamayan ve en ağır papağanıdır. Gececil bir türdür.
8. Sumatra Gergedanı

  • Bilimsel Adı: Dicerorhinus sumatrensis
  • Durumu: Kritik Derecede Tehlikede
  • Tahmini Sayı: 35 - 50 birey.
  • Bilgi: En küçük gergedan türüdür ve vücudu kıllarla kaplıdır.
9. Kızıl Kurt

  • Bilimsel Adı: Canis rufus
  • Durumu: Kritik Derecede Tehlikede
  • Tahmini Sayı: Doğada yaklaşık 20 - 25 birey.
  • Bilgi: Kuzey Amerika'ya özgü olan bu kurt türü, koruma programları sayesinde hayatta tutulmaya çalışılıyor.
10. Tapanuli Orangutanı

  • Bilimsel Adı: Pongo tapanuliensis
  • Durumu: Kritik Derecede Tehlikede
  • Tahmini Sayı: 800'den az.
  • Bilgi: 2017'de keşfedilen bu tür, 2025 sonundaki sel felaketlerinden sonra büyük darbe aldı.
11. Filipin Kartalı

  • Bilimsel Adı: Pithecophaga jefferyi
  • Durumu: Kritik Derecede Tehlikede
  • Tahmini Sayı: Yaklaşık 400 çift.
  • Bilgi: "Maymun yiyen kartal" olarak da bilinir; kanat açıklığı dünyadaki en geniş kartallardan biridir.
12. Addaks (Vidalı Boynuzlu Antilop)

  • Bilimsel Adı: Addax nasomaculatus
  • Durumu: Kritik Derecede Tehlikede
  • Tahmini Sayı: Doğada 30 - 90 arası.
  • Bilgi: Sahra Çölü'ne özgüdür. Beyaz rengiyle kum fırtınalarında kamufle olur
13. Kaliforniya Kondoru

  • Bilimsel Adı: Gymnogyps californianus
  • Durumu: Kritik Derecede Tehlikede
  • Tahmini Sayı: Yaklaşık 500 (Vahşi ve esaret dahil).
  • Bilgi: Kuzey Amerika'nın en büyük kuşudur. 1980'lerde sayıları 22'ye kadar düşmüştü.
14. Cross River Gorili

  • Bilimsel Adı: Gorilla gorilla diehli
  • Durumu: Kritik Derecede Tehlikede
  • Tahmini Sayı: 200 - 300 birey.
  • Bilgi: Afrika'nın en nadir goril türüdür. Nijerya ve Kamerun sınırında yaşar.
15. Kelaynak

  • Bilimsel Adı: Geronticus eremita
  • Durumu: Tehlike Altında (Vahşi popülasyon çok az)
  • Tahmini Sayı: Orta Doğu popülasyonu neredeyse yok oldu, Fas'ta bir grup bulunuyor.
  • Bilgi: Ülkemizde Birecik'te yarı-vahşi olarak koruma altındadırlar.
16. Yangtze Yüzgeçsiz Yunusu

  • Bilimsel Adı: Neophocaena asiaeorientalis asiaeorientalis
  • Durumu: Kritik Derecede Tehlikede
  • Tahmini Sayı: Yaklaşık 1.000 birey.
  • Bilgi: Çin'in Yangtze Nehri'ndeki tek memeli türüdür (Baiji yunusu tükendikten sonra).
17. Siyah Ayaklı Gelincik

  • Bilimsel Adı: Mustela nigripes
  • Durumu: Tehlike Altında
  • Tahmini Sayı: Doğada yaklaşık 300 birey.
  • Bilgi: Bir dönem neslinin tükendiği sanılıyordu; klonlama teknolojisiyle geri getirilmeye çalışılan ilk türlerdendir.
18. Darwin Tilkisi

  • Bilimsel Adı: Lycalopex fulvipes
  • Durumu: Tehlike Altında
  • Tahmini Sayı: Yaklaşık 600 - 1.000 birey.
  • Bilgi: Şili'de yaşayan bu küçük tilki türü, Charles Darwin tarafından keşfedilmiştir.
19. Saint Lucia Engereği

  • Bilimsel Adı: Bothrops caribbaeus
  • Durumu: Kritik Derecede Tehlikede
  • Tahmini Sayı: Sınırlı bir alanda çok az sayıda.
  • Bilgi: Sadece Karayipler'deki Saint Lucia adasında yaşayan çok zehirli ve nadir bir yılandır.
20. Hint Gökkuşağı Tarantulası

  • Bilimsel Adı: Haploclastus devamatha
  • Durumu: Nadir / Veri Yetersiz (Ancak habitatı hızla daralıyor)
  • Tahmini Sayı: Tam bilinmiyor ama çok nadir görülüyor.
  • Bilgi: Vücudundaki metalik ve gökkuşağı renkleriyle dünyanın en güzel ve nadir örümceklerinden biridir.

Not: Bu canlıların görsellerine bakarken, birçoğunun yaşam alanlarının daralması veya yasa dışı avcılık nedeniyle bu durumda olduğunu unutmamak gerekiyor. Doğa koruma vakıfları (WWF, IUCN) bu türleri yaşatmak için büyük çaba sarf ediyor.

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ CANLISINI BİLİYOR MUSUNUZ? ONA DOKUNMANIN BEDELİ 45 MİLTON TL!

Türkiye, biyolojik çeşitliliğini koruma yolunda cumhuriyet tarihinin en kararlı adımlarından birini attı. DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2025-2026 av dönemi koruma listesi, yaban hayatına karşı işlenecek suçlarda yeni bir dönemi başlattı.

"Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları" başlığıyla sunulan liste; memeliler, kuşlar ve sürüngenler kategorisinde yaşam mücadelesi veren 33 özel türü kapsıyor.

Bu düzenleme, sadece bir yasak listesi değil, aynı zamanda doğa katliamlarına karşı çekilmiş hukuki bir kalkan niteliği taşıyor.

BOZKIRDAN ZİRVEYE TAM KORUMA

Yeni düzenleme yalnızca parsı değil, ekosistemin tüm kilit taşlarını hedefliyor. Gelecek nesillere aktarılacak olan bu biyolojik miras, Türkiye'nin doğa koruma konusundaki uluslararası vizyonunu da pekiştiriyor.