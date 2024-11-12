Tosuncuk'tan itiraf mektubu! Paralarının nerede olduğunu tek tek anlattı: Mağdurların paralarıyla sefa sürüyor..."
Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinden mahkemeye mektup yazdı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Aydın'ın zayıflığı dikkat çekti. Daha önceki ifadesinde tesislerinde makine üreticisi olarak belirttiği Ayhan Çalışkan'ın ismini veren Mehmet Aydın, yazdığı mektupta ise tüm paranın onda olduğunu ve mağdurların paralarıyla sefa sürdüğünü anlattı.
Giriş Tarihi: 12.11.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:25