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Tosuncuk'tan itiraf mektubu! Paralarının nerede olduğunu tek tek anlattı: Mağdurların paralarıyla sefa sürüyor..."

Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinden mahkemeye mektup yazdı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Aydın'ın zayıflığı dikkat çekti. Daha önceki ifadesinde tesislerinde makine üreticisi olarak belirttiği Ayhan Çalışkan'ın ismini veren Mehmet Aydın, yazdığı mektupta ise tüm paranın onda olduğunu ve mağdurların paralarıyla sefa sürdüğünü anlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 12.11.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:25
Tosuncuk’tan itiraf mektubu! Paralarının nerede olduğunu tek tek anlattı: Mağdurların paralarıyla sefa sürüyor...

"Tosuncuk" lakaplı tutuklu sanık Mehmet Aydın'ın üç ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen 'Çiftlik Banl' davası devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Cezaevinden mahkemeye mektup yazan Aydın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.

Tosuncuk’tan itiraf mektubu! Paralarının nerede olduğunu tek tek anlattı: Mağdurların paralarıyla sefa sürüyor...

GÜMRÜK MÜDÜRÜNE 200 BİN DOLAR RÜŞVET
Mehmet Aydın mektubunda, "Önceki beyanlarımda Ayhan Çalışkan hakkında tesisimize makine yapan bir üretici olduğunu söylemiştim. Aslında kendisi bize hiçbir zaman makine üretmemiştir. Ona yaptığım havaleleri naylon fatura keserek sanki gerçekten ticari bir işlem yapılmış gibi göstermiş ve bu parayla Uruguay'da bulunan Osman Naim Kaya'nın da ortak olduğu Vesde Sierra ve Pabipasli isimli iki paravan şirkete aktarmıştır. Bu şirketlerdeki bana ait hisseler Uruguay devletinin bana ait mal varlıklarına el koyma riskine karşı Ayhan Çalışkan'a devredilmiştir.

Tosuncuk’tan itiraf mektubu! Paralarının nerede olduğunu tek tek anlattı: Mağdurların paralarıyla sefa sürüyor...

Söz konusu şirketlerde Ayhan Çalışkan üzerinden para transfer edilmesi dikkat çektiğinden çok sayıda inşaat malzemeleri alınıp gönderilmiş ihracat yapılıyormuş gibi gösterilmiştir. Edirne'deki süt üretim tesisi müdürü makinelerin yenilenmediğine şahittir. Ayrıca Ayhan Çalışkan'ın eşi de kara para transferinde bize yardımcı olmuştur. Paraguay'ya gönderdiğimiz Bitcoin makinelerini Murat Evren ve güvenlik müdürüm Fehmi Suat'la birlikte Ayhan Çalışkan'ın İstanbul'daki şirket deposuna indirdik onlar da şahittir.

Tosuncuk’tan itiraf mektubu! Paralarının nerede olduğunu tek tek anlattı: Mağdurların paralarıyla sefa sürüyor...

1000'e yakın cihazı makine temsilcisi olarak Paraguay'a göndermeye çalışırken gümrükte yakalanmış sonrasında 200 bin dolar rüşvet vererek gümrük müdürünü ikna edip makinelerin Paraguay'ya sevki sağlanmıştır. Bu olayı kendisi Osman Naim Kaya'ya anlatmıştır. WhatsApp konuşmaları dilekçemin ekinde mevcuttur" dedi.

Tosuncuk’tan itiraf mektubu! Paralarının nerede olduğunu tek tek anlattı: Mağdurların paralarıyla sefa sürüyor...

"MAĞDURLARININ PARASIYLA AYHAN ÇALIŞKAN DIŞARIDA SEFA SÜRMEKTE"
"Makineler Paraguay'ya ulaştıktan sonra Ayhan Çalışkan Paraguay ile ortağımıza 100.000 dolar göndermiştir. Davaya konum MASAK raporunda bu havale görülmektedir. Bu para makinelerin kurulması için, masraflar için gönderilmiştir.

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