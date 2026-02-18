Trabzon sahur vakti 2026: Trabzon İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saati kaçta?

2026 yılı Ramazan ayı heyecanı her bir sokakta hissedilmeye başlandı. "İlk iftar ne zaman açılacak?" ve "Trabzon sahur saati kaçta bitiyor?" soruları, sahur sofrasından iftar hazırlığına kadar tüm Karadeniz halkının merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılına özel yayımladığı imsakiye takvimiyle birlikte Ortahisar, Akçaabat, Araklı ve Sürmene dahil tüm ilçelerin namaz saatleri belli oldu. İşte 19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan mübarek ay için Trabzon iftar saati, sahur (imsak) vakti ve tüm veriler.