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Trabzon'da akılalmaz olay: 5 ay evli kaldı 2 yıldır boşanamıyor! "Altınlar gidince..."

Trabzon'da yaşayan 40 yaşındaki Emre Değirmenci'nin, 2022 yılında dünyaevine girdiği Tunus uyruklu 33 yaşındaki Dalel Bouzaıne, 5 ay süren evliliğin ardından ülkesine döndü. Değirmenci, altınlarla ortadan kaybolan eşinden boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak, yurt dışına gönderilen tebligatlara yanıt alınamadığı için Değirmenci boşanamadı. Hukuk mücadelesini sürdüren Değirmenci, "Bu nikah bana ayak bağı oldu" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.12.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 09:54
Trabzon’da akılalmaz olay: 5 ay evli kaldı 2 yıldır boşanamıyor! Altınlar gidince...

Kentte özel sektörde çalışan Emre Değirmenci, 2022 yılında arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Tunus uyruklu Dalel Bouzaıne ile evlendi. 5 ay süren evliliğin ardından ağabeyinin düğününe gideceğini söyleyerek memleketine giden Bouzaıne, geri dönmedi.

Trabzon’da akılalmaz olay: 5 ay evli kaldı 2 yıldır boşanamıyor! Altınlar gidince...

Değirmenci, eşinin altınlarla birlikte gittiğini fark edince kandırıldığını anladı. Eşiyle ve ailesiyle irtibat kurmakta sonuç alamayan Emre Değirmenci, boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak, yurt dışına gönderilen tebligatlara yanıt alınamayınca Değirmenci boşanamadı.

Trabzon’da akılalmaz olay: 5 ay evli kaldı 2 yıldır boşanamıyor! Altınlar gidince...

'ALTINLAR GİDİNCE KANDIRILDIĞIMI ANLADIM'

Konuya ilişkin ilgili bakanlıklardan da yardım talep eden Emre Değirmenci, evliliğinin resmi olarak devam etmesinin kendisini psikolojik olarak olumsuz etkilediğini ifade etti. Değirmenci, "2022'de birbirimizi gördük, beğendik. 1,5 ay sonra annemle Tunus'a gittik. Orada kına gecesi yaptık ve ailesinden istedik.

Trabzon’da akılalmaz olay: 5 ay evli kaldı 2 yıldır boşanamıyor! Altınlar gidince...

Sonra Trabzon'a geldik, nikah ve ardından da düğün yaptık. 5 ay sonra memleketinde abisinin düğünü olduğunu söyledi ve gitti. Gittikten biraz zaman geçtikten sonra irtibatımız kesildi.

Trabzon’da akılalmaz olay: 5 ay evli kaldı 2 yıldır boşanamıyor! Altınlar gidince...

Baktım altınlar da gitmiş. Altınları gidince kandırıldığımı anladım. Boşanmak için mahkemeye başvurduk. Ancak 2 yıl oldu. Bazı hukuki prosedürleri aşamayarak boşanamadık" dedi.

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