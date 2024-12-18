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Trabzon'da akılalmaz olay: 5 ay evli kaldı 2 yıldır boşanamıyor! "Altınlar gidince..."
Trabzon'da akılalmaz olay: 5 ay evli kaldı 2 yıldır boşanamıyor! "Altınlar gidince..."
Trabzon'da yaşayan 40 yaşındaki Emre Değirmenci'nin, 2022 yılında dünyaevine girdiği Tunus uyruklu 33 yaşındaki Dalel Bouzaıne, 5 ay süren evliliğin ardından ülkesine döndü. Değirmenci, altınlarla ortadan kaybolan eşinden boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak, yurt dışına gönderilen tebligatlara yanıt alınamadığı için Değirmenci boşanamadı. Hukuk mücadelesini sürdüren Değirmenci, "Bu nikah bana ayak bağı oldu" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 18.12.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 09:54