Trabzon'da okullar tatil mi? 27 Şubat 2026 Cuma günü kar tatili Trabzon Valiliği açıklama yaptı!

Trabzon'da etkili olan soğuk hava ve ara ara görülen kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler, 27 Şubat 2026 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğiyle ilgili kararın, Trabzon Valiliği tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

Kentte sıcaklıkların düşmesi ve özellikle yüksek bölgelerde kar yağışının yoğunlaşması öne çıktı. 27 Şubat Cuma günü olası tatil kararına dair gözler, Trabzon Valiliği'nden gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle şu ana kadar Çaykara, Düzköy ve Dernekpazarı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Dernekpazarı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden kar yağışının yol açabileceği don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 26 Şubat 2026 Cuma günü tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu.

Karar kapsamında; tüm taşımalı eğitim kurumları, anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler, halk eğitimi kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, gündüz bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ile özel kurslarda 1 gün süreyle eğitim yapılmayacak.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Çaykara'da taşımalı eğitime ara

Çaykara Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Dernekpazarı Kaymakamlığı, devam eden kar yağışı ile don ve buzlanma riski nedeniyle 27 Şubat Cuma günü ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

TRABZON 27 ŞUBAT 2026 HAVA DURUMU:

Genel durum: Hava genellikle serin ve yağışlı seyredecek. Gündüz sıcaklıkları yaklaşık 4–6 °C aralığında tahmin ediliyor ve yağmur ya da karla karışık yağış ihtimali bulunuyor.

Sıcaklık: Sabah daha düşük, öğleye doğru biraz artan değerler bekleniyor.

Yağış: Yağışlar gün içinde etkili olabilir; bulutlu ve yağışlı bir hava öngörülüyor.

Rüzgar: Rüzgâr hızı orta düzeyde seyredebilir.

Trabzon'da 26 Şubat'ta kış koşulları hâkim ve dışarı çıkmadan önce güncel tahminlere bakmak faydalı olabilir.

