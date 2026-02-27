Trabzon’da okullar tatil mi? Valilik duyurdu! 27 Şubat Trabzon’da okul var mı, yok mu?

TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle şu ana kadar Çaykara, Düzköy ve Dernekpazarı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Dernekpazarı'nda eğitime 1 gün ara

Dernekpazarı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden kar yağışının yol açabileceği don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 26 Şubat 2026 Cuma günü tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu.

Karar kapsamında; tüm taşımalı eğitim kurumları, anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler, halk eğitimi kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, gündüz bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ile özel kurslarda 1 gün süreyle eğitim yapılmayacak.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Çaykara'da taşımalı eğitime ara

Çaykara Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

