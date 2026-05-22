Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor

Türk futbolunda sezonun en görkemli gecelerinden biri Antalya'da yaşanıyor. 64. Ziraat Türkiye Kupası final maçında Karadeniz fırtınası ile Anadolu kartalı, sezonun en büyük kupasını müzelerine götürebilmek için sahaya çıkıyor. Eleme turları boyunca büyük bir direnç göstererek adını finale yazdıran iki köklü kulübün kozlarını paylaşacağı tarihi 90 dakika, tüm Türkiye'deki futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Trabzonspor - Konyaspor maçı canlı yayını başında yerler alındı.