Trend Galeri Trend Yaşam TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 8 MART 2026: Bugün İstanbul'da hangi yollar yollar kapalı, alternatif neler?

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bazı yolların yarın trafiğe kapatılacağını duyurdu. Trafik akışının etkilenmemesi için yetkililer, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını öneriyor. Kapalı olacak yollar ve alternatif ulaşım seçenekleriyle ilgili detaylar, şehir genelinde ulaşımı planlayan vatandaşlar için önemli bilgiler arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 08.03.2026 00:31
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bu yıl Pazar günü ülke genelinde kutlanacak. Etkinlikler nedeniyle cumartesi günü bazı yolların trafiğe kapatılması planlanıyor. Hafta sonu yola çıkacak vatandaşlar için alternatif güzergahlar ve kapalı yolların listesi, ulaşım planlamasında önemli rol oynuyor. Şehir genelinde trafik akışının aksamaması için yetkililer, sürücülerin önceden belirlenen alternatif rotaları kullanmasını öneriyor.

İSTANBUL'DA 8 MART 2026 TRAFİK DÜZENLEMELERİ

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nedeniyle bazı cadde ve sokakların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, özellikle İstiklal Caddesi çevresinde yoğun önlemler alınacağı belirtildi.

TRAFİĞE KAPATILACAK GÜZERGAHLAR

Valilikten yapılan açıklamada, gün boyu aşağıdaki bölgelerde araç trafiğine izin verilmeyeceği bildirildi:

  • Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkış
  • Ensiz Sokak – İlk Belediye Caddesi kesişimi
  • Balo Sokak – Turnacıbaşı Caddesi kesişimi
  • Sadri Alışık Sokak – Atıf Yılmaz Caddesi
  • Yeni Çarşı Caddesi ve Kumbaracı Yokuşu
  • Turnacıbaşı Caddesi ve Meşelik Sokak
  • Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş yönü
  • Yeni Çarşı Caddesi – İstiklal Caddesi kesişimi
  • Tak-I Zafer Caddesi
  • Ayrıca Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi'ne araç girişine de izin verilmeyecek.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Trafiğe kapalı yollar nedeniyle sürücülere yönlendirme amacıyla alternatif güzergahlar şu şekilde belirlendi:

  • İnönü Caddesi
  • Tarlabaşı Bulvarı
  • Refik Saydam Caddesi
  • Meclis-i Mebusan Caddesi

Valilik, sürücülerin bu alternatif güzergahları kullanarak oluşabilecek yoğunluktan kaçınmalarını tavsiye etti.