TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 8 MART 2026: Bugün İstanbul’da hangi yollar yollar kapalı, alternatif neler?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bu yıl Pazar günü ülke genelinde kutlanacak. Etkinlikler nedeniyle cumartesi günü bazı yolların trafiğe kapatılması planlanıyor. Hafta sonu yola çıkacak vatandaşlar için alternatif güzergahlar ve kapalı yolların listesi, ulaşım planlamasında önemli rol oynuyor. Şehir genelinde trafik akışının aksamaması için yetkililer, sürücülerin önceden belirlenen alternatif rotaları kullanmasını öneriyor.