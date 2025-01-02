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Trafik cezaları 2025 listesi: Çakar takan, kırmızı ışıkta geçen ve ehliyetsiz araç kullananlar...
Trafik cezaları 2025 listesi: Çakar takan, kırmızı ışıkta geçen ve ehliyetsiz araç kullananlar...
Araç sahipleri dikkat! Trafik cezaları 2025 yılında yüzde 43,93 oranında zamlandı. Kırmızı ışıkta geçen, ehliyetsiz araç kullanan, araçta telefon kullanan sürücelerin trafik cezaları belli oldu. İşte güncel tutarlar...
Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:18