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Trafik cezaları 2025 listesi: Çakar takan, kırmızı ışıkta geçen ve ehliyetsiz araç kullananlar...

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezaları 2025 yılında yüzde 43,93 oranında zamlandı. Kırmızı ışıkta geçen, ehliyetsiz araç kullanan, araçta telefon kullanan sürücelerin trafik cezaları belli oldu. İşte güncel tutarlar...

Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:10 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:18
Trafik cezaları 2025 listesi: Çakar takan, kırmızı ışıkta geçen ve ehliyetsiz araç kullananlar...

Trafik cezaları 2025 yılında ne kadar olacak sorusu yanıt buldu. İşte çakar takan, kırmızı ışıkta geçen, ehliyetsiz araç kullananlar ile birlikte tüm ihlallerin güncel bedelleri...

Trafik cezaları 2025 listesi: Çakar takan, kırmızı ışıkta geçen ve ehliyetsiz araç kullananlar...

2025 YILI TRAFİK CEZALARI BELLİ OLDU

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre, yeni yılda yüzde 43,93 arttı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan güncel tutarlar:

Trafik cezaları 2025 listesi: Çakar takan, kırmızı ışıkta geçen ve ehliyetsiz araç kullananlar...

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! BU KURALLARA UYMAYANLAR...

• Çakar takanlar

İlk seferde 138.172 lira
2. seferde 276.345 lira

Trafik cezaları 2025 listesi: Çakar takan, kırmızı ışıkta geçen ve ehliyetsiz araç kullananlar...

• Emniyet şeridini ihlal edenler: 9.267 lira

Trafik cezaları 2025 listesi: Çakar takan, kırmızı ışıkta geçen ve ehliyetsiz araç kullananlar...

• Engelliler için ayrılan park yerlerini ihlal edenler: 1.986 lira

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