Trafik ışıklarında yeni dönem başlıyor! Çalışma önümüzdeki aylarda tamamlanacak! Tarih verildi

Avustralya'da bir araştırma ekibi trafik ışıklarının herhangi bir darbeyi emmesini ve kazalarda ölümleri, yaralanmaları engellemesi için yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Söz konusu çalışma trafik ışıklarının kazalarda hayat kurtarmasını, bununla birlikte kaza veya herhangi bir etkiden dolayı hasarın minimumda tutulmasını amaçlıyor.

Projeden sorumlu olan Dr. Mohammad Uddin yaptığı açıklamada, "Mevcut trafik ışıkları çelikten yapılma ve içi boş olan yapılar. Araçlar, trafik ışığına çarptığında ne yazık ki ölümler ve ağır yaralanmalar gerçekleşebiliyor. Herhangi bir sebepten dolayı hasar alan trafik ışıkları yayalar için de tehlikeli oluyor. Bu durumun önüne geçmek için proje geliştirdik" dedi.

Söz konusu proje trafik ışıklarında darbeyi emen, çarpışmayı absorbe eden malzemeyi içeriyor. Bu şekilde trafik ışıkları hasarı en aza indiriyor. Araştırma ekibi yeni malzemelerle yapılan trafik ışıklarının hafif bir açıyla eğilerek, kontrolden çıkan bir aracı güvenli şekilde durduracağını da söyledi.

Dr. Mohammad Uddin, "Çalışmamızda enerji emici malzemeyle yapılan direklerin yaygınlaşması, trafik ışıklarının tasarımına ve boyutuna uyacak şekilde ayarlanmasına dair standartlar bulunuyor" açıklamasında bulundu.