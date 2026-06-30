Trend Galeri Trend Yaşam Trafik lambaları neden yeşil, kırmızı ve sarıdan oluşur? Renklerin arkasındaki ölümcül sırrı duyan şok oluyor...

Trafik lambaları neden yeşil, kırmızı ve sarıdan oluşur? Renklerin arkasındaki ölümcül sırrı duyan şok oluyor...

Yeşil, kırmızı ve sarı... Bu üç rengin neden tüm dünyada ortak trafik ışığı olarak kullanıldığını hiç merak etmiş miydiniz? Aslında bu seçimin arkasında yalnızca basit bir sebep değil, ulaşım tarihini kökünden değiştiren trafik bir olay yatıyor... İşte bu üç renk kombinasyonunun ölümcül sırrı...

Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:20 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 14:31