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Trafik lambaları neden yeşil, kırmızı ve sarıdan oluşur? Renklerin arkasındaki ölümcül sırrı duyan şok oluyor...

Yeşil, kırmızı ve sarı... Bu üç rengin neden tüm dünyada ortak trafik ışığı olarak kullanıldığını hiç merak etmiş miydiniz? Aslında bu seçimin arkasında yalnızca basit bir sebep değil, ulaşım tarihini kökünden değiştiren trafik bir olay yatıyor... İşte bu üç renk kombinasyonunun ölümcül sırrı...

Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:20 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 14:31
Trafik lambaları neden yeşil, kırmızı ve sarıdan oluşur? Renklerin arkasındaki ölümcül sırrı duyan şok oluyor...

Demir yolu sisteminde ilk zamanlar kırmızı ve beyaz olmak üzere sadece 2 renk kullanılıyordu. Bu kombinasyonda kırmızı trafik ışığı durmayı, beyaz trafik ışığı ise ilerlemeyi temsil ediyordu.

Trafik lambaları neden yeşil, kırmızı ve sarıdan oluşur? Renklerin arkasındaki ölümcül sırrı duyan şok oluyor...

Kırmızı renginin 'Dur' işareti olarak seçilmesinin nedeni ise bu rengin kan ve tehlikeyi çağrışması nedeniyle evrensel olarak 'dur' mesajı vermesiydi.

Trafik lambaları neden yeşil, kırmızı ve sarıdan oluşur? Renklerin arkasındaki ölümcül sırrı duyan şok oluyor...

Ancak, Ohio'da meydana gelen ölümcül bir demir yolu kazası, bu sistemin değişmesinde büyük rol oynayan en etkili adımlardan birinin atılmasına sebep oldu.

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Trafik lambaları neden yeşil, kırmızı ve sarıdan oluşur? Renklerin arkasındaki ölümcül sırrı duyan şok oluyor...

Trafik lambalarında beyaz ışık veren bir sinyal arıza yapınca, makinist bunu 'Geç' sinyali olarak algıladı ve bu nedenle demir yolunda feci bir kaza meydana geldi.

Trafik lambaları neden yeşil, kırmızı ve sarıdan oluşur? Renklerin arkasındaki ölümcül sırrı duyan şok oluyor...

Ohio'da yaşanan bu trajik kazanın ardından, beyaz rengi değişerek yerini yeşil renk aldı ve trafik lambasında üçlü sistem ortaya çıktı.

Trafik lambaları neden yeşil, kırmızı ve sarıdan oluşur? Renklerin arkasındaki ölümcül sırrı duyan şok oluyor...

İNSAN GÖZÜNÜN YAPISI BELİRLEYİCİ ROL OYNADI!

Göz doktoru Dr. Patricia Williams'a göre, elektromanyetik spektrumda en uzun dalga boyuna sahip olan kırmızı renk, atmosferdeki partiküller tarafından en az saçılan renklerden biri.

Trafik lambaları neden yeşil, kırmızı ve sarıdan oluşur? Renklerin arkasındaki ölümcül sırrı duyan şok oluyor...

Bu özelliği sayesinde kırmızı renk, yağmurlu veya sisli havalarda bile uzaktan kolayca görünür olan tek renk haline geliyor.

Trafik lambaları neden yeşil, kırmızı ve sarıdan oluşur? Renklerin arkasındaki ölümcül sırrı duyan şok oluyor...

Trafik lambasında kullanılan diğer renklerde biri olan yeşil rengin tercih edilmesinin bilimsel nedeni ise gözün bu renge karşı duyarlılığı ile bağlantılı. İnsan ratinası yeşil ışığı algılamak konusunda oldukça verimli performans sergiliyor.

Trafik lambaları neden yeşil, kırmızı ve sarıdan oluşur? Renklerin arkasındaki ölümcül sırrı duyan şok oluyor...

Aynı zamanda yeşil, uzun süre bakılsa bile diğer renklere kıyasla göz yorgunluğuna daha az sebebiyet veriyor.

Trafik lambaları neden yeşil, kırmızı ve sarıdan oluşur? Renklerin arkasındaki ölümcül sırrı duyan şok oluyor...

Sarı renk ise hem dikkat çekici hem de uyarıcı olduğundan kırmızı ile yeşil arasında mükemmel bir geçiş noktası sunuyor.

Trafik lambaları neden yeşil, kırmızı ve sarıdan oluşur? Renklerin arkasındaki ölümcül sırrı duyan şok oluyor...

BU ÜÇ RENK KOMBİNASYONU OPTİMAL TRAFİK GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR

Ulaştırma mühendisi Prof. Micheal Chen'in araştırmalarına göre, bu renk sistemi %97 oranında doğru algılanıyor ve renk körlüğü bile ışıkların pozisyonundan anlam çıkarabiliyor.

Trafik lambaları neden yeşil, kırmızı ve sarıdan oluşur? Renklerin arkasındaki ölümcül sırrı duyan şok oluyor...

Bugün dünya genelinde kullanılan bu sistem, hem tarihsel gelişimin hem de insan fizyolojisinin bir ürünü.

Trafik lambaları neden yeşil, kırmızı ve sarıdan oluşur? Renklerin arkasındaki ölümcül sırrı duyan şok oluyor...

Basit görünün bu yeşil-sarı-kırmızı üçlemesi, aslında güvenli ulaşımın temel taşlarından birini oluşturuyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör