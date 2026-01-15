Trend Galeri Trend Yaşam Trafikte yeni ceza dönemi başlıyor: Meclis’ten geçti! 200 bin TL'ye varan cezalar yolda! İşte güncel liste

Trafikte yeni ceza dönemi başlıyor: Meclis’ten geçti! 200 bin TL'ye varan cezalar yolda! İşte güncel liste

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni trafik düzenlemeleriyle birlikte, trafikte kural tanımazlığa karşı daha sert bir dönem başlıyor. Yapılan değişiklikler, özellikle güvenliği tehlikeye atan sürücüler için ciddi yaptırımlar uygulanacak. İşte, trafik cezaları yeni dönem uygulamaları...

Giriş Tarihi: 15.01.2026 11:15 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 11:18
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen ve trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen kanun teklifinde 10 kritik madde daha kabul edildi. Düzenleme, özellikle kuralları hiçe sayan sürücülere yönelik yüksek para cezaları ve sert yaptırımlar içeriyor.

"DUR" İHTARINA UYMAYANA 200 BİN LİRA

Polisin "dur" ikazına rağmen kaçmaya devam eden sürücülere 200 bin TL idari para cezası uygulanacak. Bununla da sınırlı kalmayacak;

Ehliyete 60 gün el konulacak

Araç 60 gün trafikten men edilecek

EHLİYETİ ALINAN DİREKSİYON BAŞINA GEÇERSE…

Ehliyeti geçici olarak alınmış, tedbiren el konulmuş ya da tamamen iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullananlar da 200 bin TL ceza ile karşı karşıya kalacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINA AĞIR YAPTIRIM

Yeni düzenlemeyle alkol ve uyuşturucu denetimleri teknik cihazlar ve test kitleriyle yapılacak.

0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullananlara ceza 25 bin TL olacak.

Aynı ihlalin ikinci kez tekrarlanması halinde ceza 50 bin TL'ye çıkacak.

Üçüncü ve daha fazla tekrarında ise sürücülere 150 bin TL idari para cezası uygulanacak.

EHLİYETSİZ SÜRÜŞE ÇİFTE YAPTIRIM

Ehliyetsiz araç kullananlara: 40 bin TL

Aracını ehliyetsiz kişiye veren araç sahibine: Plakaya 40 bin TL ceza

TRAFİKTE SALDIRGANLIĞA SIFIR TOLERANS

Yol verme tartışması nedeniyle:

  • Başka aracı ısrarla takip eden
  • Ters yönde araç süren
  • Kavga etmek için aracından inen

sürücülerin ehliyetleri geri alınacak. Yeniden alabilmeleri için psikoteknik değerlendirme ve uygunluk onayı zorunlu olacak.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇENE KADEMELİ CEZA

Bir yıl içinde yapılan ihlallere göre cezalar artacak:

  • 2. ihlal: 10 bin TL
  • 3. ihlal: 15 bin TL
  • 4. ihlal: 20 bin TL
  • 5. ihlal: 30 bin TL
  • 6. ihlal: 80 bin TL
KIRMIZI IŞIK İHLALİNE EHLİYET CEZASI

Aynı yıl içinde:

  • 3 ihlal: 30 gün
  • 4 ihlal: 60 gün
  • 5 ihlal: 90 gün ehliyete el koyma
  • 6 ve üzeri ihlalde ise ehliyet tamamen iptal edilecek.
KAZAYA NEDEN OLANA EK YAPTIRIM

Kırmızı ışık ihlali sonucu kazaya karışan sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak.

ÖZEL YÜKLERE ZORUNLU İZİN

Standart dışı ağırlık ve boyutlardaki yüklerin taşınması için artık Karayolları Genel Müdürlüğü'nden izin alma şartı getirildi.

