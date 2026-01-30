Tribün lideri Gümüştekin’e saldırıda flaş gelişme: İfadeleri ortaya çıktı! ‘Ay çetesi’ detayı….

"100 BİN LİRAYA GÖZCÜLÜK"

Gözcülük yaptığı belirlenen ve ifadesinde yalnızca Emrullah Üstün'ü tanıdığını, Emrullah'ın kendisine 100 bin lira karşılığında bir otelde kalıp bir şahsı takip ederek bilgi vermesini teklif ettiğini anlatan Ö.Ö.,ise "Yalnızca Emrullah Üstün'ü tanırım. Emrullah geçtiğimiz hafta benimle iletişime geçerek 100 bin lira para karşılığında bir otelde kalıp bir şahsı gözleyip onlara haber vermemi teklif etti. Ben de bunu kabul ettim. Önden 10 bin lira avans aldım ve bu şahıslar otel konaklama ücretimi ödediler. Otelde iki gün boyunca konakladım ve takip etmemi istedikleri önceden tanımadığım yalnızca fotoğrafını gösterdikleri olay nedeniyle tanıdığım İbrahim Gümüştekin'i takip ederek bilgi vermeye başladım" dedi.