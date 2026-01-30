Trend Galeri Trend Yaşam Tribün lideri Gümüştekin’e saldırıda flaş gelişme: İfadeleri ortaya çıktı! ‘Ay çetesi’ detayı….

İstanbul Üsküdar'da Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. İki tetikçi de trafikte çıkan bir kavgadan dolayı savunma amaçlı ateş ettiklerini iddia etti ancak, bir diğer şüpheli İ.E.Y. saldırı öncesinde iki tetikçinin kendisini telefonda görüştürüldüğü kişinin Ay grubu lideri Abdurrahman Ay ile görüştürdüğünü belirterek, " Bana telefonda bu iş için hak ettiğin parayı fazlasıyla alacaksın"dediğini aktardı. Bir diğer şüpheli Ö.Ö. ise 100 bin lira karşılığında gözcülük yaptığını itiraf etti.

Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, 30 Aralık günü saat 04.15 sıralarında Üsküdar Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya Sokak'ta kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğramış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 7 şüpheli tutuklanmıştı.

"BU İŞ İÇİN FAZLASINI ALACAKSIN"

Silahlı saldırıda araç şoförü olduğu belirlenen şüpheli İ.E.Y., ifadesinde eylemi gerçekleştiren tetikçileri tanımadığını öne sürerek, "yakalandığımız evde tetikçiler olan Emrullah ve Efe evden ayrılmadan önce beni bir şahısla telefonda görüştürdüler. O şahıs bana telefonda bu iş için hak ettiğim parayı fazlasıyla alacaksın dedi. Görüştüğüm bu kişinin Abdurrahman Ay olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

"100 BİN LİRAYA GÖZCÜLÜK"

Gözcülük yaptığı belirlenen ve ifadesinde yalnızca Emrullah Üstün'ü tanıdığını, Emrullah'ın kendisine 100 bin lira karşılığında bir otelde kalıp bir şahsı takip ederek bilgi vermesini teklif ettiğini anlatan Ö.Ö.,ise "Yalnızca Emrullah Üstün'ü tanırım. Emrullah geçtiğimiz hafta benimle iletişime geçerek 100 bin lira para karşılığında bir otelde kalıp bir şahsı gözleyip onlara haber vermemi teklif etti. Ben de bunu kabul ettim. Önden 10 bin lira avans aldım ve bu şahıslar otel konaklama ücretimi ödediler. Otelde iki gün boyunca konakladım ve takip etmemi istedikleri önceden tanımadığım yalnızca fotoğrafını gösterdikleri olay nedeniyle tanıdığım İbrahim Gümüştekin'i takip ederek bilgi vermeye başladım" dedi.

"PARA KARŞILIĞI YAPTIM"

29 Aralık'ta ise K.B. isimli bir kadınla buluştuğunu aktaran Ö.Ö. "Beni alarak Emrullah'ların kaldığı eve götürdü. Emrullah ve ismini Efe olduğunu tahmin ettiğim diğer şahıs 3 saat kaldıktan sonra evden çıktı ve evde İ.E., ben ve K.B. kaldık. K.B. dışarıdayken polisler baskın yaptı. Sanırsam K.B.'yi de dışarıda yakalamışlar. Eve birlikte geldiler. Benim şahısların silahlı eyleme uğraması ile bir ilgim yoktur. Yalnızca sonradan tanıdığım İbrahim hakkında para karşılığı bu şahıslar için gözcülük yaptım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

İKİ TETİKÇİ REDDETTİ

Tetikçi oldukları belirtilen Efe Kadir K. ve Emrullah Ü. ise ifadelerinde saldırının planlı olmadığını öne sürerek, "Traﬁkte çıkan bir kavga sonrası kendimizi savunmak amacıyla ateş ettik" savunmasında bulundu.