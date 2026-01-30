Tribün lideri Gümüştekin’e saldırıda flaş gelişme: İfadeleri ortaya çıktı! ‘Ay çetesi’ detayı….

İstanbul Üsküdar'da Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. İki tetikçi de trafikte çıkan bir kavgadan dolayı savunma amaçlı ateş ettiklerini iddia etti ancak, bir diğer şüpheli İ.E.Y. saldırı öncesinde iki tetikçinin kendisini telefonda görüştürüldüğü kişinin Ay grubu lideri Abdurrahman Ay ile görüştürdüğünü belirterek, " Bana telefonda bu iş için hak ettiğin parayı fazlasıyla alacaksın"dediğini aktardı. Bir diğer şüpheli Ö.Ö. ise 100 bin lira karşılığında gözcülük yaptığını itiraf etti.