TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 22 OCAK 2026: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Aston Villa maçı TRT 1 yayın bilgileri

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan bu akşam Fenerbahçe – Aston Villa karşılaşmasıyla sürüyor. Temsilcimizin kritik mücadelesi TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden şifresiz ve naklen futbolseverlerle buluşuyor. Maç saatine yaklaşılırken TRT 1 yayın akışı ve frekans ayarları merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 22.01.2026 11:30
Avrupa Ligi sahnesinde kritik mücadeleye çıkan Fenerbahçe, Aston Villa karşısında sahaya çıkıyor. TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden naklen ve şifresiz yayınlanacak maç öncesi, TRT 1 yayın akışı, kanal bilgileri ve frekans ayarları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.33 İstiklal Marşı
05.35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.25 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
19.45 Maç Önü
20.45 Fenerbahçe - Aston Villa | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
23.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.20 Kara Ağaç Destanı
04.45 Seksenler

TRT 1 CANLI İZLE EKRANI

TRT 1 canlı yayınını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 FREKANS AYARI

Şampiyonlar Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.
Frekans bilgileri;
ORTAM PLATFORM YAYIN TÜRÜ KAPSAMA FREKANS (MHz) KANAL SIRA NUMARASI SR / FC PAKET
Türksat 4A Uydusu (42°E) Türksat HD Türkiye – Orta Asya 11958 27500 / 5 TRT Paketi
Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye – Orta Asya 11096 30000 / 5 TRT Paketi
Türksat 2A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye – Avrupa 11919 24444 / 3 TRT Paketi
Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat HD Türkiye – Avrupa 11054 30000 / 3 TRT HD Paketi
Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat SD Türkiye – Avrupa 11492 30000 / 3 Digiturk
Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat HD Türkiye – Avrupa 10928 30000 / 5 Digiturk
