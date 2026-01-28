TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 OCAK 2026: Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester City maçı TRT 1 yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi arenasında heyecan bu akşam Galatasaray Manchester City'nin sahaya çıkacağı kritik mücadeleyle devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin önemli karşılaşması, canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte yayıncı kanalın program akışı ve yayın bilgileri sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.İşte TRT 1 yayın akışı ve frekans ayarları
|ORTAM
|PLATFORM
|YAYIN TÜRÜ
|KAPSAMA
|FREKANS (MHz)
|KANAL SIRA NUMARASI
|SR / FC
|PAKET
|Türksat 4A Uydusu (42°E)
|Türksat
|HD
|Türkiye – Orta Asya
|11958
|–
|27500 / 5
|TRT Paketi
|Türksat 3A Uydusu (42°E)
|Türksat
|SD
|Türkiye – Orta Asya
|11096
|–
|30000 / 5
|TRT Paketi
|Türksat 2A Uydusu (42°E)
|Türksat
|SD
|Türkiye – Avrupa
|11919
|–
|24444 / 3
|TRT Paketi
|Türksat 3A Uydusu (42°E)
|Türksat
|HD
|Türkiye – Avrupa
|11054
|–
|30000 / 3
|TRT HD Paketi
|Eutelsat W3A Uydusu (7°E)
|Türksat
|SD
|Türkiye – Avrupa
|11492
|–
|30000 / 3
|Digiturk
|Eutelsat W3A Uydusu (7°E)
|Türksat
|HD
|Türkiye – Avrupa
|10928
|–
|30000 / 5
|Digiturk