TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 OCAK 2026: Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester City maçı TRT 1 yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir karşılaşmaya çıkan Galatasaray, Manchester City ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-kırmızılı ekibin bu önemli mücadelesi canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Maç saatine yaklaşılırken yayıncı kanalın yayın akışı, kanal bilgileri ve frekans ayarları sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.