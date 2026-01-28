Trend Galeri Trend Yaşam TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 OCAK 2026: Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester City maçı TRT 1 yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi arenasında heyecan bu akşam Galatasaray Manchester City'nin sahaya çıkacağı kritik mücadeleyle devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin önemli karşılaşması, canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte yayıncı kanalın program akışı ve yayın bilgileri sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.İşte TRT 1 yayın akışı ve frekans ayarları

Giriş Tarihi: 28.01.2026 11:19
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir karşılaşmaya çıkan Galatasaray, Manchester City ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-kırmızılı ekibin bu önemli mücadelesi canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Maç saatine yaklaşılırken yayıncı kanalın yayın akışı, kanal bilgileri ve frekans ayarları sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:33 – İstiklal Marşı
05:35 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:25 - Kalk Gidelim
09:25 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:15 - Kara Ağaç Destanı
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Çizmeli Kedi: Son Dilek | Yabancı Sinema
21:45 - Maç Önü
23:00 - Manchester City-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 - Maç Sonu

TRT 1 CANLI İZLE EKRANI

TRT 1 canlı yayınını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 FREKANS AYARI

Şampiyonlar Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.
Frekans bilgileri;
ORTAM PLATFORM YAYIN TÜRÜ KAPSAMA FREKANS (MHz) KANAL SIRA NUMARASI SR / FC PAKET
Türksat 4A Uydusu (42°E) Türksat HD Türkiye – Orta Asya 11958 27500 / 5 TRT Paketi
Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye – Orta Asya 11096 30000 / 5 TRT Paketi
Türksat 2A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye – Avrupa 11919 24444 / 3 TRT Paketi
Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat HD Türkiye – Avrupa 11054 30000 / 3 TRT HD Paketi
Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat SD Türkiye – Avrupa 11492 30000 / 3 Digiturk
Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat HD Türkiye – Avrupa 10928 30000 / 5 Digiturk
