TÜİK açıkladı: Gençlerin mutluluk kaynağı bakın neymiş! İşte genç nüfusun en fazla olduğu o şehir...

TÜRKİYE NÜFUSUNUN %14,8'İNİ GENÇ NÜFUS OLUŞTURDU



Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2025 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 708 bin 348 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %14,8'ini oluşturdu. Genç nüfusun %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu. BM tanımına göre 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun %20,8'ini oluştururken bu oran, 2025 yılında %14,8 oldu.

Üç farklı senaryoya göre;

Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre; genç nüfus oranının 2030 yılında %14,8, 2040 yılında %12,2, 2060 yılında %10,3, 2080 yılında %8,8 ve 2100 yılında %9,6 olacağı öngörüldü.



Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre; genç nüfus oranının 2030 yılında %14,8, 2040 yılında %12,4, 2060 yılında %9,2, 2080 yılında %7,2, 2100 yılında %7,2 olacağı öngörüldü.



Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre; genç nüfus oranının 2030 yılında %14,8, 2040 yılında %12,0, 2060 yılında %11,1, 2080 yılında %9,8, 2100 yılında %11,4 olacağı öngörüldü.