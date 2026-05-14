Trend Galeri Trend Yaşam TÜİK açıkladı: Gençlerin mutluluk kaynağı bakın neymiş! İşte genç nüfusun en fazla olduğu o şehir...

TÜİK açıkladı: Gençlerin mutluluk kaynağı bakın neymiş! İşte genç nüfusun en fazla olduğu o şehir...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmaya göre; Türkiye'de gençlerin %54,4'ü mutlu...Mutluluk kaynağı ise cinsiyete göre farklılık gösteriyor! Genç nüfusun; en fazla ve en düşük olduğu şehirler, istihdam oranları, evlenme oranları, memnuniyet anketleri ve daha fazlası...

Giriş Tarihi: 14.05.2026 10:17 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 10:44
TÜİK açıkladı: Gençlerin mutluluk kaynağı bakın neymiş! İşte genç nüfusun en fazla olduğu o şehir...

TÜRKİYE NÜFUSUNUN %14,8'İNİ GENÇ NÜFUS OLUŞTURDU

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2025 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 708 bin 348 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %14,8'ini oluşturdu. Genç nüfusun %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu. BM tanımına göre 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun %20,8'ini oluştururken bu oran, 2025 yılında %14,8 oldu.

Üç farklı senaryoya göre;

Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre; genç nüfus oranının 2030 yılında %14,8, 2040 yılında %12,2, 2060 yılında %10,3, 2080 yılında %8,8 ve 2100 yılında %9,6 olacağı öngörüldü.

Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre; genç nüfus oranının 2030 yılında %14,8, 2040 yılında %12,4, 2060 yılında %9,2, 2080 yılında %7,2, 2100 yılında %7,2 olacağı öngörüldü.

Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre; genç nüfus oranının 2030 yılında %14,8, 2040 yılında %12,0, 2060 yılında %11,1, 2080 yılında %9,8, 2100 yılında %11,4 olacağı öngörüldü.

TÜİK açıkladı: Gençlerin mutluluk kaynağı bakın neymiş! İşte genç nüfusun en fazla olduğu o şehir...

TÜRKİYE'NİN GENÇ NÜFUS ORANININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİNDEN YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında genç nüfus ortalaması %10,7 oldu.

AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %12,7 ile İrlanda, %12,2 ile Hollanda ve Danimarka olduğu görüldü.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla %9,4 ile Malta, %9,5 ile Bulgaristan, %9,7 ile Litvanya oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranının %14,8 ile AB üye ülkelerinin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Genç nüfus oranı dünya ortalaması, 2025 yılında %15,6 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranın dünya genç nüfus ortalamasının altında olduğu görüldü.

TÜİK açıkladı: Gençlerin mutluluk kaynağı bakın neymiş! İşte genç nüfusun en fazla olduğu o şehir...

GENÇ NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ŞIRNAK OLDU

2025 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %20,4 ile Şırnak oldu. Bu ili %20,0 ile Hakkari, %19,8 ile Siirt izledi.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu il %11,7 ile Balıkesir oldu. Bu ili %11,9 ile Ordu ve %12,0 ile Muğla izledi.

TÜİK açıkladı: Gençlerin mutluluk kaynağı bakın neymiş! İşte genç nüfusun en fazla olduğu o şehir...

BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 15 YAŞINDAKİ GENÇLER İÇİN 64,3 YIL OLDU

Hayat Tabloları, 2022-2024 sonuçlarına göre doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78,1 yıl, erkekler için 75,5 yıl ve kadınlar için 80,7 yıl oldu.

Türkiye'de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için beklenen yaşam süresinin 64,3 yıl, erkekler için 61,7 yıl ve kadınlar için 66,9 yıl olduğu görüldü. Diğer bir ifade ile 15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 3,5 katı oldu

TÜİK açıkladı: Gençlerin mutluluk kaynağı bakın neymiş! İşte genç nüfusun en fazla olduğu o şehir...

EVLİ OLAN GENÇ KADINLARIN ORANI, ERKEKLERİN 3,5 KATI

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü.

Genç erkek nüfusun 2025 yılında %96,8'inin hiç evlenmemiş, %3,1'inin evli, %0,1'inin boşanmış olduğu görülürken;

Genç kadın nüfusun %88,9'unun hiç evlenmemiş, %10,7'sinin evli, %0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

TÜİK açıkladı: Gençlerin mutluluk kaynağı bakın neymiş! İşte genç nüfusun en fazla olduğu o şehir...

GENÇLERDE EN FAZLA GÖÇ, EĞİTİM NEDENİYLE OLDU

İç Göç İstatistiklerine göre Türkiye'de 2024 yılında en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı 15-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde; bu hareketliliğin en büyük nedeninin eğitim olduğu görüldü.

Söz konusu nedenle gençlerin 448 bin 826'sının eğitim,

102 bin 660'ının işe başlamak veya iş bulmak,

79 bin 831'inin ise hane / aile fertlerinden birine bağımlı göç nedeniyle göç ettiği görüldü.

TÜİK açıkladı: Gençlerin mutluluk kaynağı bakın neymiş! İşte genç nüfusun en fazla olduğu o şehir...

HEM OKUMAYAN HEM ÇALIŞMAYAN GENÇLERİN ORANI %23,3

Gençlerde işgücüne katılma oranı, 2024 yılında %47,2 iken 2025 yılında %47,6 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2024 yılında %59,5 iken 2025 yılında %60,1, genç kadınlarda ise bu oran 2024 yılında %34,0 iken 2025 yılında %34,3 oldu.

İstihdamdaki gençlerin %57,9'u hizmet sektöründe yer aldı

Gençlerde işsizlik oranı, 2024 yılında %16,3 iken 2025 yılında %15,3 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2024 yılında %13,1 iken 2025 yılında %11,7, genç kadınlarda ise bu oran 2024 yılında %22,3 iken 2025 yılında %22,1 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı, 2024 yılında %22,9 iken 2025 yılında %23,3 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2024 yılında %16,2 iken 2025 yılında %16,3, genç kadınlarda ise bu oran 2024 yılında %30,1 iken 2025 yılında %30,9 oldu.

TÜİK açıkladı: Gençlerin mutluluk kaynağı bakın neymiş! İşte genç nüfusun en fazla olduğu o şehir...

GENÇLERİN %54,4'Ü MUTLU OLDUĞUNU BELİRTTİ

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre; 2025 yılında 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı %53,3 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise %13,0 oldu.

18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı %54,4 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise %11,9 oldu.

Kendini mutlu olarak hisseden 18-24 yaş grubundaki erkek nüfusun oranı %52,3 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise %13,3 oldu.

Kendini mutlu hissettiğini belirten 18-24 yaş grubundaki genç kadın nüfusun oranı %56,7 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise %10,4 oldu.

TÜİK açıkladı: Gençlerin mutluluk kaynağı bakın neymiş! İşte genç nüfusun en fazla olduğu o şehir...

GENÇLERİN MUTLULUK KAYNAĞI İSE...

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2025 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında %38,8 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, %22,8 ile başarı, %16,6 ile para izledi.

Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde %33,7 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %24,2 ile para ve %21,9 ile başarı takip etti.

Genç kadınlarda ise %44,2 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %23,8 ile başarı ve %20,1 ile sevgi takip etti.Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı %87,2 oldu

TÜİK açıkladı: Gençlerin mutluluk kaynağı bakın neymiş! İşte genç nüfusun en fazla olduğu o şehir...

GENÇLERİN ÇOĞUNLUĞU EĞİTİMİNDEN DE İŞİNDEN DE MEMNUN

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2025 yılında, gençlerin %75,5'i çalıştığı işinden memnun olduğunu, %52,0'ı elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti.

Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı %77,5, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı %54,0 olurken; genç kadınlarda ise bu oranlar %70,8 ve %47,5 olarak gerçekleşti.

Aynı zamanda 2025 yılında, gençlerin %73,0'ı şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde %72,3 iken genç kadınlarda %73,7 oldu.

TÜİK açıkladı: Gençlerin mutluluk kaynağı bakın neymiş! İşte genç nüfusun en fazla olduğu o şehir...

GENÇ KADINLAR EN FAZLA PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALDI

Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması, 2024 yılı sonuçlarına göre son 12 ayda en fazla şiddete maruz kalanların, 15-24 yaş grubundaki genç kadınlar olduğu görüldü.

Genç kadınlara yönelik şiddet türleri arasında %15,2 ile psikolojik şiddet ilk sırayı alırken,

bunu %7,3 ile dijital şiddet,

%5,8 ile ısrarlı takip,

%4,6 ile ekonomik şiddet,

%3,8 ile fiziksel şiddet ile

%1,8 ile cinsel şiddet izledi.

TÜİK açıkladı: Gençlerin mutluluk kaynağı bakın neymiş! İşte genç nüfusun en fazla olduğu o şehir...

GENÇLERİN YAPAY ZEKA KULLANMA ORANI

Yapay Zeka İstatistiklerine göre 2025 yılında internet kullanan bireylerden üretken yapay zeka kullandığını beyan eden 16-24 yaş grubundaki gençlerin oranı %39,4 oldu. Üretken yapay zeka kullanan gençler cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın genç erkeklerde %38,3, genç kadınlarda ise %40,5 olduğu görüldü.

Yapay zeka kullanan gençlerin %75,3'ü özel amaçlar için, %53,9'u örgün eğitim için, %19,7'si ise mesleki ve iş amaçlı kullandıkları görüldü.

Yapay zeka kullanmadığını beyan eden gençlerin kullanmama nedenlerinin; %80,7 ile yapay zekaya ihtiyaç duyulmaması, %8,2 ile yapay zekanın nasıl kullanılacağının bilinmemesi, %8,1 ile yapay zekanın varlığından haberdar olunmaması ve %2,8 ile gizlilik, güvenlik veya emniyetle ilgili endişeler olduğu görüldü.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜRKİYE