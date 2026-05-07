TÜİK açıkladı: İş ve aile hayatının dengesinde en büyük zorluklar! Uzun çalışma saatleri birinci sırada...

ÇALIŞIRKEN SADECE ÇOCUK BAKIM SORUMLULUĞU OLANLARIN ORANI %39,0 OLDU

18-74 yaş grubundaki istihdamdaki kişilerin %39,0'ının sadece çocuk bakım sorumluluğu bulunmakta.

Diğer taraftan istihdamdaki kişilerden sadece torun bakım sorumluluğu olanların oranı %2,3 ve sadece yetişkin (15 yaşın üstünde bakıma muhtaç eş, çocuk veya akraba) bakım sorumluluğu olanların oranı ise %2,3 oldu.

Çocuk ve yetişkin bakımı veya torun ve yetişkin bakımı sorumluluğunu birlikte yürütenlerin oranı ise %2,1 olarak gerçekleşti.