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TÜİK Türkiye'nin ölüm haritasını çıkardı: Kanserden en çok kayıp o şehirde! Yaşadığınız ile dikkat...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri yurt genelindeki sağlık ve nüfus yapısına dair çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Türkiye'de ölüm nedenlerinin başında kalp ve kanser hastalığı geliyor. Peki hangi ilde ölüm daha fazla? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.06.2026 14:40 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 14:55
TÜİK Türkiye’nin ölüm haritasını çıkardı: Kanserden en çok kayıp o şehirde! Yaşadığınız ile dikkat...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen 2025 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri'ni resmi olarak paylaştı. Türkiye'nin sağlık ve nüfus yapısına dair çarpıcı veriler içeren rapora göre, ülke genelindeki ölüm sayısı bir önceki yıla kıyasla küçük bir artış göstererek 491 bin 684'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin yüzde 55,1'ini erkekler, yüzde 44,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

TÜİK Türkiye’nin ölüm haritasını çıkardı: Kanserden en çok kayıp o şehirde! Yaşadığınız ile dikkat...

EN YÜKSEK ÖLÜM HIZI, EN MUTLU ŞEHİRDE

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2025 yılında binde 5,7 ile bir önceki yılın seviyesini korudu. Ancak illere göre bakıldığında uçurum dikkat çekti:

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu illerde Karadeniz bölgesi ağırlıklı oldu. Zirvede binde 10,8 ile en mutlu şehir olarak da bilinen Sinop yer alırken; bu ili Kastamonu (binde 10,2) ve Giresun (binde 9,6) izledi.

TÜİK Türkiye’nin ölüm haritasını çıkardı: Kanserden en çok kayıp o şehirde! Yaşadığınız ile dikkat...

Kaba ölüm hızının en düşük olduğu iller de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu öne çıktı. Listenin en sonunda binde 2,3 ile Şırnak yer alırken, onu Hakkari (binde 2,5) ve Van (binde 3,1) takip etti.

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TÜİK Türkiye’nin ölüm haritasını çıkardı: Kanserden en çok kayıp o şehirde! Yaşadığınız ile dikkat...

EN BÜYÜK TEHDİT KALP VE KANSER

Türkiye'deki ölüm nedenleri incelendiğinde acı tablo bir kez daha değişmedi. Hayatını kaybeden her 3 kişiden neredeyse 1'inin ölüm nedeni yüzde 34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları (kalp ve damar) oldu.

TÜİK Türkiye’nin ölüm haritasını çıkardı: Kanserden en çok kayıp o şehirde! Yaşadığınız ile dikkat...

Kalp rahatsızlıklarını sırasıyla şu nedenler takip etti:

  • İyi ve kötü huylu tümörler (Kanser): %16,1
  • Solunum sistemi hastalıkları: %15,1

Dolaşım sistemine bağlı ölümlerin ana kaynağı ise %42,3 ile iskemik kalp hastalıkları olarak kayıtlara geçti.

TÜİK Türkiye’nin ölüm haritasını çıkardı: Kanserden en çok kayıp o şehirde! Yaşadığınız ile dikkat...

KALP KRİZİNDEN ÖLÜMÜN EN ÇOK OLDUĞU İL

TÜİK raporu, hastalık türlerinin şehirlere göre nasıl yoğunlaştığını da gözler önüne serdi:

Kalp hastalıklarına bağlı ölümün en yüksek olduğu il: %47,7 ile Çanakkale oldu. Kalp kaynaklı ölüm oranının en düşük olduğu yer ise %25,4 ile Kilis oldu. (İstanbul %28,9 ile kalbe bağlı ölüm oranının düşük seyrettiği iller arasında yer aldı).

TÜİK Türkiye’nin ölüm haritasını çıkardı: Kanserden en çok kayıp o şehirde! Yaşadığınız ile dikkat...

KANSERDEN EN ÇOK ÖLENLER BU ŞEHİRDE

Kanser (tümör) kaynaklı ölümün en yüksek olduğu il: %22,4 ile Ağrı öne çıktı. Kansere bağlı ölümlerin en düşük olduğu şehir ise %9,7 ile yine Kilis oldu. Tümör kaynaklı can kayıplarında en büyük payı %28,9 ile akciğer, gırtlak ve soluk borusu kanserleri aldı.

TÜİK Türkiye’nin ölüm haritasını çıkardı: Kanserden en çok kayıp o şehirde! Yaşadığınız ile dikkat...

BEBEK ÖLÜM HIZINDAKİ DÜŞÜŞ UMUT VERDİ

Rapordaki en olumlu gelişme çocuk ve bebek ölüm oranlarında yaşandı. 2024 yılında 8 bin 484 olan bebek ölüm sayısı, 2025'te 6 bin 988'e geriledi. Böylece bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm hızını gösteren oran, binde 9,0'dan binde 7,8'e düşerek önemli bir başarı kaydetti. Beş yaş altı ölüm hızı ise binde 11,1'den binde 9,5'e geriledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU