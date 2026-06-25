TÜİK Türkiye’nin ölüm haritasını çıkardı: Kanserden en çok kayıp o şehirde! Yaşadığınız ile dikkat...

EN YÜKSEK ÖLÜM HIZI, EN MUTLU ŞEHİRDE

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2025 yılında binde 5,7 ile bir önceki yılın seviyesini korudu. Ancak illere göre bakıldığında uçurum dikkat çekti:

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu illerde Karadeniz bölgesi ağırlıklı oldu. Zirvede binde 10,8 ile en mutlu şehir olarak da bilinen Sinop yer alırken; bu ili Kastamonu (binde 10,2) ve Giresun (binde 9,6) izledi.