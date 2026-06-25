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TÜİK Türkiye'nin ölüm haritasını çıkardı: Kanserden en çok kayıp o şehirde! Yaşadığınız ile dikkat...
TÜİK Türkiye'nin ölüm haritasını çıkardı: Kanserden en çok kayıp o şehirde! Yaşadığınız ile dikkat...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri yurt genelindeki sağlık ve nüfus yapısına dair çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Türkiye'de ölüm nedenlerinin başında kalp ve kanser hastalığı geliyor. Peki hangi ilde ölüm daha fazla? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 25.06.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 14:55