TÜİK verilerinde tarihi değişim! Türkiye nüfusu için kritik viraj 2026! 2075 yılında...

TÜİK'in paylaştığı son rapor, Türkiye'nin demografik yapısındaki kritik virajı gözler önüne serdi. 2025'in ilk üç çeyreğinde nüfusa 315 bin 710 kişi daha eklenerek toplam sayı 85 milyon 980 bin 654'e ulaştı. Ancak verilerin satır aralarında çok daha çarpıcı bir öngörü yatıyor: Projeksiyonlara göre, 86 yıldır süregelen nüfus dengesi 2026 itibarıyla tarihi bir kırılma yaşayacak. Peki, 'bir devrin sonu' olarak nitelendirilen bu değişim neleri kapsıyor ve illerdeki son nüfus tablosu nasıl şekillendi? İşte ayrıntılar...
TÜİK'in 2023-2100 nüfus projeksiyonuna göre yıllar itibarıyla erkek ve kadın nüfusu şöyle:
|
Yıllar
|
Kadın
|
Erkek
|
Toplam Nüfus
|
2023
|
42.638.306
|
42.734.071
|
85.372.377
|
2024
|
42.878.019
|
42.933.857
|
85.811.876
|
2026
|
43.340.055
|
43.314.221
|
86.654.276
|
2030
|
44.191.468
|
43.996.753
|
88.188.221
|
2050
|
47.392.442
|
46.382.176
|
93.774.618
|
2075
|
44.901.967
|
43.384.974
|
88.286.941
|
2100
|
39.085.669
|
37.713.747
|
76.799.416