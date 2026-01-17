Trend Galeri Trend Yaşam TÜİK verilerinde tarihi değişim! Türkiye nüfusu için kritik viraj 2026! 2075 yılında...

TÜİK'in paylaştığı son rapor, Türkiye'nin demografik yapısındaki kritik virajı gözler önüne serdi. 2025'in ilk üç çeyreğinde nüfusa 315 bin 710 kişi daha eklenerek toplam sayı 85 milyon 980 bin 654'e ulaştı. Ancak verilerin satır aralarında çok daha çarpıcı bir öngörü yatıyor: Projeksiyonlara göre, 86 yıldır süregelen nüfus dengesi 2026 itibarıyla tarihi bir kırılma yaşayacak. Peki, 'bir devrin sonu' olarak nitelendirilen bu değişim neleri kapsıyor ve illerdeki son nüfus tablosu nasıl şekillendi? İşte ayrıntılar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan nüfus verilerine göre; Türkiye'nin nüfusu 1 Ekim 2025 itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı.

TÜİK'in yayınladığı verilerde, kadın ve erkek nüfusunun birbirine yaklaşması dikkat çekti.

Buna göre; erkek nüfusu 42 milyon 734 bin 71, kadın nüfusu ise 42 milyon 638 bin 306 olarak kayıtlara geçti.

2026'DA BİR İLK! DENGELER DEĞİŞİYOR

TÜİK'in nüfus projeksiyonunda kadın-erkek nüfusuna dair dikkat çeken detaylar yer aldı.

TÜİK'e göre; 2026 yılında kadın nüfusu erkek nüfusunun önünde yer alacak.

DİKKAT ÇEKEN "2075" DETAYI

Nüfusun 2030'da 88 milyon 188 bin 221'e yükselmesi beklenirken, bunun 43 milyon 996 bin 753'ünü erkekler, 44 milyon 191 bin 468'ini kadınlar oluşturacak. Böylece 2030'da kadın nüfusu, erkek nüfusunun 194 bin 715 kişi önüne geçecek.

Nüfusun 93 milyon 774 bin 618 olması beklenen 2050'de kadın sayısı 47 milyon 392 bin 442'yi bulacak. Söz konusu yılda erkek nüfusunun ise 46 milyon 382 bin 176 olması öngörülüyor. İki nüfus arasındaki fark ise 1 milyon 10 bin 266'ya çıkacak.

Türkiye nüfusunun 2050'li yılların ortasına kadar artması ve sonrasında azalışa geçmesi öngörülüyor. 2075'te ülke nüfusu 88 milyon 286 bin 941'e gerileyecek.

Söz konusu dönemde kadın nüfusu 44 milyon 901 bin 967 ile erkek nüfusunun 1 milyon 516 bin 993 üzerine çıkacak. Bu dönemde erkek nüfus 43 milyon 384 bin 974 olması bekleniyor.

Nüfusta kadın üstünlüğü 22. Yüzyıl'a girerken de devam edecek. Bu kapsamda, 2100'de ülke nüfusunun 76 milyon 799 bin 416 olacağı öngörülüyor.

Nüfusun 37 milyon 713 bin 747'sini erkekler, 39 milyon 85 bin 669'unu kadınlar oluşturacak. Böylece kadın nüfusu erkek nüfusundan 1 milyon 371 bin 922 fazla olacak.

TÜİK'in 2023-2100 nüfus projeksiyonuna göre yıllar itibarıyla erkek ve kadın nüfusu şöyle:

Yıllar

Kadın

Erkek

Toplam Nüfus

2023

42.638.306

42.734.071

85.372.377

2024

42.878.019

42.933.857

85.811.876

2026

43.340.055

43.314.221

86.654.276

2030

44.191.468

43.996.753

88.188.221

2050

47.392.442

46.382.176

93.774.618

2075

44.901.967

43.384.974

88.286.941

2100

39.085.669

37.713.747

76.799.416
İŞTE İL İL TÜRKİYE'NİN NÜFUS DAĞILIMI

ADANA
2.280.484

ADIYAMAN
611.037

AFYONKARAHİSAR
750.193

AĞRI
499.801

AMASYA
342.378

ANKARA
5.864.049

ANTALYA
2.722.103

ARTVİN
169.280

AYDIN
1.165.943

BALIKESİR
1.276.096

BİLECİK
228.495

BİNGÖL
283.276

BİTLİS
359.808