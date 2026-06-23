TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

Resmi verilere göre İstanbul'da kendi yerel nüfusundan daha fazla hemşehrisi bulunan lider şehirler, göçün boyutunu gözler önüne seriyor. Eğer herkes kendi memleketinde yaşasaydı Anadolu'nun birçok ili hayal edilemeyecek bir kalabalığa ulaşacaktı. Peki, İstanbul'da en çok nereli var? İşte o liste..