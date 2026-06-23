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TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul'da En Çok Nereli Var?
TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul'da En Çok Nereli Var?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri, megakentin devasa göç haritasını yeniden çizdi. Bazı illerin İstanbul'daki varlığı, kendi yerel nüfusunu geride bırakmayı başardı. İşte nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul'un en çok göç aldığı iller.
Giriş Tarihi: 23.06.2026 11:48