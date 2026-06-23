Trend Galeri Trend Yaşam TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul'da En Çok Nereli Var?

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul'da En Çok Nereli Var?

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri, megakentin devasa göç haritasını yeniden çizdi. Bazı illerin İstanbul'daki varlığı, kendi yerel nüfusunu geride bırakmayı başardı. İşte nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul'un en çok göç aldığı iller.

Giriş Tarihi: 23.06.2026 11:48
TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

Resmi verilere göre İstanbul'da kendi yerel nüfusundan daha fazla hemşehrisi bulunan lider şehirler, göçün boyutunu gözler önüne seriyor. Eğer herkes kendi memleketinde yaşasaydı Anadolu'nun birçok ili hayal edilemeyecek bir kalabalığa ulaşacaktı. Peki, İstanbul'da en çok nereli var? İşte o liste..

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

İstanbul'da En Çok Nereli Var?

TÜİK'in 2026 yılına ait çarpıcı verileri, megakentin sadece bir şehir değil, dev bir kültür mozaiği olduğunu kanıtladı.

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

Öyle ki; göç dalgası tersine dönse ve herkes kütüğünün olduğu yere gitse, Anadolu'nun sessiz şehirlerinde kelimenin tam anlamıyla adım atacak yer kalmazdı!

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TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

Bazı illerimizin İstanbul'daki varlığı, kendi sınırları içindeki nüfusunu çoktan geride bırakmış durumda.

İşte nüfusu başka ile kayıtlı olup İstanbul'da yaşayanların sayısı;

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

20- Ağrı - 238.767

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

19- Diyarbakır - 238.913

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

18- Bitlis - 251.874

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

17- Ardahan - 260.669

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

16- Siirt - 267.286

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

15- Mardin - 268.520

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

14- Van - 283.351

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

13- Erzincan - 301.171

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

12- Rize - 306.966

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

11- Kars - 310.589

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

10- Sinop - 365.868

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

9- Samsun - 413.585

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

8- Trabzon - 414.429

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

7- Malatya - 421.637

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

6- Erzurum - 460.356

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

5- Tokat - 475.035

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

4- Giresun - 484.308

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

3- Ordu - 520.192

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

2- Kastamonu - 545.503

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

Zirvedeki il şaşırtmadı!

1. Sivas - 758.939

Son verilere göre İstanbul'da 758 bin 939 Sivaslı ikamet ediyor. Sivas il nüfusu ise 631 bin 401 seviyesinde.

TÜİK Verileriyle Kanıtlandı: Resmen Bir Şehir Topluca Göç Etmiş! Sizce İstanbul’da En Çok Nereli Var?

Peki, vatandaşlar nüfusa kayıtlı oldukları illere göre yer değiştirseydi, en kalabalık il hangisi olurdu?

İşte il il nüfus kütüğü kayıt sayıları;