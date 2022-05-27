Yaşam süresi en uzun şehirler açıklandı! O ilimiz ilk sırada: İşte şehir şehir yaşam süreleri

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin en sağlıklı şehirlerini açıkladı. TÜİK verilerine göre; Türkiye'de yaşam süresi, erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 ve toplamda 78.0. oldu.

Peki yaşam süresi en uzun il hangisi? Türkiye'nin en sağlıklı şehri hangisi? TÜİK, en uzun yaşayan şehirlerin listesini sıraladı. İşte istatistiklere göre şehir şehir yaşam süresi...