Trend
Galeri
Trend Yaşam
Yaşam süresi en uzun şehirler açıklandı! O ilimiz ilk sırada: İşte şehir şehir yaşam süreleri
Yaşam süresi en uzun şehirler açıklandı! O ilimiz ilk sırada: İşte şehir şehir yaşam süreleri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu illeri sıraladı. TÜİK istatistiklerine göre; Türkiye'de yaşam süresi, erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 ve toplamda 78.0. olarak kayıtlara geçti. Peki yaşam süresinin en uzun olduğu il hangisi? TÜİK kritik verileri açıkladı! İşte şehir şehir yaşam süreleri...
Giriş Tarihi: 27.05.2022 16:34
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 16:46