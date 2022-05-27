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Yaşam süresi en uzun şehirler açıklandı! O ilimiz ilk sırada: İşte şehir şehir yaşam süreleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu illeri sıraladı. TÜİK istatistiklerine göre; Türkiye'de yaşam süresi, erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 ve toplamda 78.0. olarak kayıtlara geçti. Peki yaşam süresinin en uzun olduğu il hangisi? TÜİK kritik verileri açıkladı! İşte şehir şehir yaşam süreleri...

Giriş Tarihi: 27.05.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 16:46
Yaşam süresi en uzun şehirler açıklandı! O ilimiz ilk sırada: İşte şehir şehir yaşam süreleri

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin en sağlıklı şehirlerini açıkladı. TÜİK verilerine göre; Türkiye'de yaşam süresi, erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 ve toplamda 78.0. oldu.

Peki yaşam süresi en uzun il hangisi? Türkiye'nin en sağlıklı şehri hangisi? TÜİK, en uzun yaşayan şehirlerin listesini sıraladı. İşte istatistiklere göre şehir şehir yaşam süresi...

Yaşam süresi en uzun şehirler açıklandı! O ilimiz ilk sırada: İşte şehir şehir yaşam süreleri

KİLİS

Erkek: 72.3

Kadın: 77.6

Genel Ortalama: 75

Yaşam süresi en uzun şehirler açıklandı! O ilimiz ilk sırada: İşte şehir şehir yaşam süreleri

VAN

Erkek: 73.2

Kadın: 78.0

Genel Ortalama: 75,6

Yaşam süresi en uzun şehirler açıklandı! O ilimiz ilk sırada: İşte şehir şehir yaşam süreleri

AĞRI

Erkek: 73.7

Kadın: 77.5

Genel Ortalama: 75.6

Yaşam süresi en uzun şehirler açıklandı! O ilimiz ilk sırada: İşte şehir şehir yaşam süreleri

ARDAHAN

Erkek: 73.5

Kadın: 79.9

Genel Ortalama: 76.6

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