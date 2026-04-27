TÜİK’in listesi gündem oldu: O ilde yalnız yaşayanların sayısı dudak uçuklattı

Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı hızla artıyor. TÜİK'in son verileri, en çok yalnız yaşanan illeri gözler önüne serdi. Listenin zirvesindeki şehir ise tahminleri altüst etti...

Giriş Tarihi: 27.04.2026 21:36
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı güncel veriler, tek başına yaşayanların ülke genelinde dikkat çekici şekilde arttığını ortaya koydu. Büyükşehirlerin ağırlıkta olduğu listede zirveye yerleşen il dikkat çekti.

İŞTE MERAK EDİLEN O LİSTE

İstanbul- 981 bin 614

Ankara- 400 bin 484

İzmir- 375 bin 380

Antalya- 206 bin 905

Bursa- 192 bin 914

Yalnız yaşayanların en az olduğu il ise 6 bin 128 kişiyle Bayburt oldu.

İL İL TÜRKİYE NÜFUSU AÇIKLANDI

Ayrıca, TÜİK il il Türkiye nüfusunu da açıkladı. İşte en fazla ne en az nüfusa sahip olan iller...

ADANA

2.283.609
ADIYAMAN

617.821

AFYONKARAHİSAR
751.808

AĞRI

491.489

AMASYA
342.242

ANKARA

5.910.320

ANTALYA
2.777.677

ARTVİN

167.531

AYDIN

1.172.107

BALIKESİR

1.284.517

BİLECİK

228.995

BİNGÖL

282.299

BİTLİS

360.423

BOLU

327.173

BURDUR

277.226

BURSA

3.263.011

ÇANAKKALE

573.976


ÇANKIRI

200.549