TÜİK’in listesi gündem oldu: O ilde yalnız yaşayanların sayısı dudak uçuklattı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı güncel veriler, tek başına yaşayanların ülke genelinde dikkat çekici şekilde arttığını ortaya koydu. Büyükşehirlerin ağırlıkta olduğu listede zirveye yerleşen il dikkat çekti. İŞTE MERAK EDİLEN O LİSTE İstanbul- 981 bin 614 Ankara- 400 bin 484 İzmir- 375 bin 380 Antalya- 206 bin 905 Bursa- 192 bin 914 Yalnız yaşayanların en az olduğu il ise 6 bin 128 kişiyle Bayburt oldu. İL İL TÜRKİYE NÜFUSU AÇIKLANDI Ayrıca, TÜİK il il Türkiye nüfusunu da açıkladı. İşte en fazla ne en az nüfusa sahip olan iller... ADANA 2.283.609 ADIYAMAN 617.821 AFYONKARAHİSAR AĞRI AMASYA ANKARA ANTALYA ARTVİN AYDIN 1.172.107 BALIKESİR 1.284.517 BİLECİK 228.995 BİNGÖL 282.299 BİTLİS 360.423 BOLU BURDUR 277.226 BURSA 3.263.011 ÇANAKKALE 573.976 ÇANKIRI ÇORUM 519.590 DENİZLİ 1.060.975 DİYARBAKIR 1.852.356 EDİRNE 422.438 ELAZIĞ 605.678 ERZİNCAN 239.625 ERZURUM 736.877 ESKİŞEHİR 927.956 GAZİANTEP 2.222.415 GİRESUN 455.074 GÜMÜŞHANE 138.807 HAKKARİ 279.681 HATAY 1.577.531 ISPARTA 445.303 MERSİN 1.956.428 İSTANBUL 15.754.053 Öte yandan İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 1 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'de bu sınırı geçen ilk ilçe unvanını elde etti. İZMİR 4.504.185 KARS 268.991 KASTAMONU 379.934 KAYSERİ 1.458.991 KIRKLARELİ 379.595 KIRŞEHİR 242.777 KOCAELİ 2.161.171 KONYA 2.343.409 KÜTAHYA 570.478 MALATYA 755.854 MANİSA 1.477.756 KAHRAMANMARAŞ 1.146.278 MARDİN 903.576 MUĞLA 1.099.547 MUŞ 389.127 NEVŞEHİR 320.150 NİĞDE 374.492 ORDU 768.087 RİZE 346.947 SAKARYA 1.123.693 SAMSUN 1.392.403 SİİRT 332.369 SİNOP 225.848 SİVAS 631.401 TEKİRDAĞ 1.208.441 TOKAT 614.141 TRABZON 823.323 TUNCELİ 85.083 ŞANLIURFA 2.265.800 UŞAK 374.405 VAN 1.112.013 YOZGAT 413.208 ZONGULDAK 585.203 AKSARAY 441.136 BAYBURT 82.836 KARAMAN 262.355 KIRIKKALE 282.830 BATMAN 662.626 ŞIRNAK 573.666 BARTIN 206.663 ARDAHAN 90.392 IĞDIR 205.071 YALOVA 311.635 KARABÜK 249.614 KİLİS 157.363 OSMANİYE 564.123 DÜZCE 415.622