Trend Galeri Trend Yaşam Tüm dünya bu yemeği konuşuyor! İşte İstanbul'un simgesi olan o lezzet...

Tüm dünya bu yemeği konuşuyor! İşte İstanbul'un simgesi olan o lezzet...

Türk mutfağının binlerce yıllık mirası, İstanbul'un büyüleyici atmosferinde dünya gastronomisine yön vermeye devam ediyor. Ancak bu uçsuz bucaksız lezzet deryası içinde bir yemek var ki, ünü kıtaları aşarak İstanbul'un küresel arenadaki en güçlü imzası haline gelmiş durumda. Şehre ayak basan her turistin tatmadan dönmediği, adeta İstanbul ile Anadolu arasında bir lezzet köprüsü kuran bu yemek, dünya listelerinde de zirveye oynuyor. Peki, yabancıların uğruna binlerce kilometre katettiği, İstanbul'u dünyaya tanıtan o efsane lezzet hangisi? İşte tadıyla hayran bırakan o şaşırtıcı gerçek...

Giriş Tarihi: 19.02.2026 11:08
Türk mutfağının zenginliği dünya genelinde hayranlık uyandırırken, yapılan son araştırmalar İstanbul'un "imza lezzetini" tescilledi. Gastronomi haritasının parlayan yıldızı olan bu eşsiz tat, dünya mutfak literatüründe baş köşeye oturdu. Turistlerin ve gurmelerin uğruna binlerce kilometre katettiği bu lezzet, İstanbul'un küresel arenadaki en güçlü yüzü haline gelmiş durumda. Peki, dünya devlerinin yer aldığı listede hangi lezzet hangi şehirle özdeşleşti? İşte popüler lezzetlerin tam yerinde yenmesi gerektiğini kanıtlayan o liste…

Pizza - NAPOLİ

Sushi - TOKYO

Taco - MEKSİKA

Hamburger - ABD

Barbekü - Seul

Çin mantısı - ŞANGAY

Çikolata - BRÜKSEL

Gulaş - BUDAPEŞTE

NOT: Rivayete göre Osmanlı'nın Macaristan'ı kuşattığı sıralarda Fatih Sultan Mehmet Han'ın askerleri güç kazansın diye kazanlar da pişirttiği (asker karavanası) yemeğin adı 'Kul aşı' imiş... Osmanlı'nın 'Kul aşı' yemeği zaman içinde Macarların geleneksel yemeği 'gulaş'a dönüşmüş.

Şinitzel - VİYANA

Lazanya - BOLOGNA

Tapas - BARSELONA

Somon - OSLO

Krep - NANTES

Soğan çorbası - LYON

Falafel - KAHİRE

Humus - BEYRUT

Köfte - İSVEÇ

NOT: İsveçlilerin köfteyi Osmanlı mutfağından öğrendiğini biliyor muydunuz?

Köfte, 18. yüzyılda Kral XII. Karl'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan dönüşüyle kahve ve lahana dolmasıyla birlikte İsveç mutfağına girdi. Ayrıca İsveç Devleti'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, "İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Karl'ın Türkiye'den eve getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım." ifadelerine yer verilmişti.

Kuskus - TUNUS

Tarçınlı çörek - HELSİNKİ

Fondü - ZÜRİH

İŞTE TÜM DÜNYANIN İSTANBUL İLE BAĞDAŞTIRDIĞI O YEMEK!

Kebap - İSTANBUL

PEKİ "DÜNYANIN EN İYİ 100 YEMEĞİ" LİSTESİNE TÜRKİYE HANGİ LEZZETİYLE İLK 10'A GİRDİ?

Küresel gastronomi dünyasının en saygın rehberlerinden TasteAtlas, milyonlarca kullanıcının oyları ve uzman incelemeleriyle belirlediği "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini yayınlayarak lezzet haritasını güncelledi. Dünya mutfaklarının sıralandığı bu listede Türk mutfağı Anadolu'nun o lezzetiyle ilk 5'e girdi! İşte listeye damgasını vuran o Türk lezzetleri ve ülkelerin sıralaması...

40. Inasal na manok - FİLİPİNLER

39. Bistec a lo pobre - ŞİLİ