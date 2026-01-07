Trend Galeri Trend Yaşam Tüm dünya İstanbul'u o yemekle tanıyormuş! İşte ünüyle ülke sınırlarını aşan o lezzet...

Tüm dünya İstanbul'u o yemekle tanıyormuş! İşte ünüyle ülke sınırlarını aşan o lezzet...

Gastronomi dünyasının en prestijli listelerinde daima zirveye oynayan Türk mutfağı, binlerce yıllık birikimini İstanbul'un büyüleyici atmosferinde sergiliyor. Ancak bu sonsuz zenginlik içinde öyle bir lezzet var ki, ünü ülke sınırlarını çoktan aşarak İstanbul'un uluslararası arenadaki en güçlü tanıtım yüzü haline gelmiş durumda. Özellikle yemek kültürü çok renkli ve zengin olan İstanbul'a geldiklerinde o yemeği yemeden dönmeyen turistler, adeta İstanbul'u Anadolu'nun o lezzetiyle tanıyorlar! Bakın tüm dünya İstanbul'u hangi yemekle tanıyormuş...

Dünyanın en meşhur mutfakları arasında yer alan ve tüm dünyada sıklıkla tercih edilen Türk Mutfağı, bol çeşitli yemek seçenekleri ile bilinir. Ancak özellikle Türkiye'nin gastronomi haritasında parlayan yıldızlar arasında, İstanbul ile özdeşleşen o eşsiz lezzet, dünya mutfak literatüründe baş köşeye oturmuş durumda. Popüler lezzetlerin en iyi nerede yeneceğine dair yapılan araştırmada, tüm dünyanın İstanbul'u o lezzetle tanıdığı ortaya çıktı. İşte hazırlanan araştırmaya göre popüler lezzetlerin hangi şehirde yenmesi gerektiği...

Pizza - NAPOLİ

Sushi - TOKYO

Taco - MEKSİKA

Hamburger - ABD

Barbekü - Seul

Çin mantısı - ŞANGAY

Çikolata - BRÜKSEL

Gulaş - BUDAPEŞTE

NOT: Rivayete göre Osmanlı'nın Macaristan'ı kuşattığı sıralarda Fatih Sultan Mehmet Han'ın askerleri güç kazansın diye kazanlar da pişirttiği (asker karavanası) yemeğin adı 'Kul aşı' imiş... Osmanlı'nın 'Kul aşı' yemeği zaman içinde Macarların geleneksel yemeği 'gulaş'a dönüşmüş.

Şinitzel - VİYANA

Lazanya - BOLOGNA

Tapas - BARSELONA

Somon - OSLO

Krep - NANTES

Soğan çorbası - LYON

Falafel - KAHİRE

Humus - BEYRUT

Köfte - İSVEÇ

NOT: İsveçlilerin köfteyi Osmanlı mutfağından öğrendiğini biliyor muydunuz?

Kuskus - TUNUS

Tarçınlı çörek - HELSİNKİ

Fondü - ZÜRİH

İŞTE TÜM DÜNYANIN İSTANBUL İLE BAĞDAŞTIRDIĞI O YEMEK!

Kebap - İSTANBUL

PEKİ "DÜNYANIN EN İYİ 100 YEMEĞİ" LİSTESİNE TÜRKİYE HANGİ LEZZETİYLE İLK 10'A GİRDİ?

Küresel gastronomi dünyasının en saygın rehberlerinden TasteAtlas, milyonlarca kullanıcının oyları ve uzman incelemeleriyle belirlediği "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini yayınlayarak lezzet haritasını güncelledi. Dünya mutfaklarının sıralandığı bu listede Türk mutfağı Anadolu'nun o lezzetiyle ilk 5'e girdi! İşte listeye damgasını vuran o Türk lezzetleri ve ülkelerin sıralaması...

40. Inasal na manok - FİLİPİNLER

39. Bistec a lo pobre - ŞİLİ