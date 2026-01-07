Trend Galeri Trend Yaşam Tüm dünya İstanbul'u o yemekle tanıyormuş! İşte ünüyle ülke sınırlarını aşan o lezzet...

Gastronomi dünyasının en prestijli listelerinde daima zirveye oynayan Türk mutfağı, binlerce yıllık birikimini İstanbul'un büyüleyici atmosferinde sergiliyor. Ancak bu sonsuz zenginlik içinde öyle bir lezzet var ki, ünü ülke sınırlarını çoktan aşarak İstanbul'un uluslararası arenadaki en güçlü tanıtım yüzü haline gelmiş durumda. Özellikle yemek kültürü çok renkli ve zengin olan İstanbul'a geldiklerinde o yemeği yemeden dönmeyen turistler, adeta İstanbul'u Anadolu'nun o lezzetiyle tanıyorlar! Bakın tüm dünya İstanbul'u hangi yemekle tanıyormuş...

