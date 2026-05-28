Tüm Zamanların En İyi 100 Romanı Belli Oldu! Siz Kaç Tanesini Okudunuz?

Listedeki ilk 5 eser şu şekilde;

1. Middlemarch – George Eliot

Neden Seçildi?

George Eliot'un siyasetten dine, evlilikten hayal kırıklıklarına kadar insan ilişkilerini bir cerrah titizliğiyle analiz etmesi ve edebiyat tarihinin en güçlü psikolojik derinliğine sahip olması nedeniyle listenin en dokunulmaz eseri kabul ediliyor.

2. Sevgili (Beloved) – Toni Morrison

Neden Seçildi?

Köleliğin bıraktığı derin, silinmez psikolojik travmaları ve bir annenin feda edişini büyülü gerçekçilik ile harmanlayarak, Amerikan tarihinin en karanlık yüzünü yüzümüze çarpması.

3. Ulysses – James Joyce

Neden Seçildi?

Edebiyat dünyasının okunması en zor ama en devrimsel romanı. Sadece tek bir günü anlatmasına rağmen, dilin sınırlarını zorlayan kelime oyunları ve insan zihninin sansürsüz bir haritasını çıkarması nedeniyle listede vazgeçilmez bir yere sahip.

4. Deniz Fenerine (To the Lighthouse) – Virginia Woolf

Neden Seçildi? Edebiyatta geleneksel hikaye anlatımını yıkan, bilinç akışı tekniğinin en rafine örneği olduğu için listede bu kadar yukarıda. Virginia Woolf bu romanda dış dünyada olup bitenlerden ziyade, karakterlerin zihninin içindeki anlık sıçramaları, yas duygusunu ve zamanın eşyalar üzerindeki yıkıcı etkisini anlatıyor. Sadece bir ailenin deniz fenerine gitme isteği üzerinden, insan ilişkilerinin kırılganlığını ve I. Dünya Savaşı'nın yarattığı o derin ruhsal çöküntüyü şiirsel bir dille aktardığı için modernizmin zirvesi kabul ediliyor.

5. Kayıp Zamanın İzinde (In Search of Lost Time) – Marcel Proust

Neden Seçildi? İnsan hafızasının gizemli dehlizlerini edebi bir anıta dönüştürdüğü için listede. Proust, toplam yedi ciltten oluşan bu devasa nehir romanda, geçmişi sadece hatırlamayı değil; kokular, sesler ve tatlar (meşhur madlen keki sahnesi gibi) aracılığıyla zamanı adeta yeniden yaşatmayı hedefliyor. Aristokrat Fransız toplumunun panoramasını çizerken; aşkı, kıskançlığı, sanatı ve en önemlisi zamanın acımasız akışına karşı edebiyatın nasıl bir ölümsüzlük kalkanı olduğunu kanıtladığı için benzersiz bir başyapıt olarak görülüyor.