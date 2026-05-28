Tüm Zamanların En İyi 100 Romanı Belli Oldu! Siz Kaç Tanesini Okudunuz?

Edebiyat dünyasında taşları yerinden oynatacak dev bir liste paylaşıldı. The Guardian, yüzyılları, akımları ve sınırları aşarak insanlığın ortak hafızasına kazınan tüm zamanların en iyi 100 romanını seçti.

Giriş Tarihi: 28.05.2026 11:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2026 11:55
Tolstoy'dan Virginia Woolf'a, James Joyce'tan Toni Morrison'a kadar edebiyat tarihinin dâhilerini bir araya getiren listede, zirvenin sahibi ise pek çok popüler klasiği geride bırakarak ezber bozdu. İşte okuma alışkanlıklarınızı sorgulatacak ve mutlaka listenize eklemeniz gereken o ölümsüz eserler…

Listedeki ilk 5 eser şu şekilde;

1. Middlemarch – George Eliot

Neden Seçildi?
George Eliot'un siyasetten dine, evlilikten hayal kırıklıklarına kadar insan ilişkilerini bir cerrah titizliğiyle analiz etmesi ve edebiyat tarihinin en güçlü psikolojik derinliğine sahip olması nedeniyle listenin en dokunulmaz eseri kabul ediliyor.

2. Sevgili (Beloved) – Toni Morrison

Neden Seçildi?
Köleliğin bıraktığı derin, silinmez psikolojik travmaları ve bir annenin feda edişini büyülü gerçekçilik ile harmanlayarak, Amerikan tarihinin en karanlık yüzünü yüzümüze çarpması.

3. Ulysses – James Joyce

Neden Seçildi?
Edebiyat dünyasının okunması en zor ama en devrimsel romanı. Sadece tek bir günü anlatmasına rağmen, dilin sınırlarını zorlayan kelime oyunları ve insan zihninin sansürsüz bir haritasını çıkarması nedeniyle listede vazgeçilmez bir yere sahip.

4. Deniz Fenerine (To the Lighthouse) – Virginia Woolf

Neden Seçildi? Edebiyatta geleneksel hikaye anlatımını yıkan, bilinç akışı tekniğinin en rafine örneği olduğu için listede bu kadar yukarıda. Virginia Woolf bu romanda dış dünyada olup bitenlerden ziyade, karakterlerin zihninin içindeki anlık sıçramaları, yas duygusunu ve zamanın eşyalar üzerindeki yıkıcı etkisini anlatıyor. Sadece bir ailenin deniz fenerine gitme isteği üzerinden, insan ilişkilerinin kırılganlığını ve I. Dünya Savaşı'nın yarattığı o derin ruhsal çöküntüyü şiirsel bir dille aktardığı için modernizmin zirvesi kabul ediliyor.

5. Kayıp Zamanın İzinde (In Search of Lost Time) – Marcel Proust

Neden Seçildi? İnsan hafızasının gizemli dehlizlerini edebi bir anıta dönüştürdüğü için listede. Proust, toplam yedi ciltten oluşan bu devasa nehir romanda, geçmişi sadece hatırlamayı değil; kokular, sesler ve tatlar (meşhur madlen keki sahnesi gibi) aracılığıyla zamanı adeta yeniden yaşatmayı hedefliyor. Aristokrat Fransız toplumunun panoramasını çizerken; aşkı, kıskançlığı, sanatı ve en önemlisi zamanın acımasız akışına karşı edebiyatın nasıl bir ölümsüzlük kalkanı olduğunu kanıtladığı için benzersiz bir başyapıt olarak görülüyor.
Edebiyatçılar Favorilerini Belirledi!

İngiliz gazetesi The Guardian, edebiyat dünyasında taşları yerinden oynatacak dev bir çalışmaya imza attı. Gazete; aralarında Margaret Atwood, Stephen King, Ian McEwan, Chimamanda Ngozi Adichie ve Türkiye'den Elif Şafak'ın da yer aldığı 170'i aşkın ünlü romancı, akademisyen ve edebiyat eleştirmenini bir araya getirerek tarihin en iyi 100 romanını seçti.

Orijinal dili fark etmeksizin İngilizce basılmış eserlerin radar altına alındığı bu devasa liste, katılımcıların kişisel olarak belirlediği puanlamalı ilk 10 tercihinin birleştirilmesiyle oluşturuldu.

Listenin hazırlanış süreci ise yazarlar arasında tatlı bir krize neden oldu. Dünyaca ünlü gerilim yazarı Stephen King, sadece 10 kitap seçmenin adeta imkansız bir görev olduğunu belirterek, kendi listesine bir Charles Dickens klasiği bile sığdıramamış olmanın pişmanlığını yaşadığını itiraf etti.

One Day (Bir Gün) romanıyla tanınan David Nicholls ise oy verirken ister istemez karakterinin ve edebi zevkinin şekillendiği gençlik yıllarında okuduğu o unutulmaz kitaplara kaydığını dile getirdi.

İşte Tüm Zamanların En İyi 100 Romanı (Tüm Liste)

100- Antonia (My Ántonia) – Willa Cather
99- Arabulucu (The Go-Between) – L.P. Hartley
98- Yol (The Road) – Cormac McCarthy
97- Madde 22 (Catch-22) – Joseph Heller
96- Pedro Páramo – Juan Rulfo
95- Yuvaya Dönüş (The Return of the Native) – Thomas Hardy
94- Bilinen Dünya (The Known World) – Edward P. Jones
93- Görünmez Kentler (Invisible Cities) – Italo Calvino
92- Duygusal Eğitim (Sentimental Education) – Gustave Flaubert
91- Yaşam ve Yazgı (Life and Fate) – Vasili Grossman

90- Jacob'ın Odası (Jacob's Room) – Virginia Woolf
89- Karanlığın Sol Eli (The Left Hand of Darkness) – Ursula K. Le Guin
88- Ragtime – E.L. Doctorow
87- Güzellik Çizgisi (The Line of Beauty) – Alan Hollinghurst
86- Yürek Burgusu (The Turn of the Screw) – Henry James
85- Vejetaryen (The Vegetarian) – Han Kang
84- Yetenekli Bay Ripley (The Talented Mr Ripley) – Patricia Highsmith
83- Silahlara Veda (A Farewell to Arms) – Ernest Hemingway
82- Aşkın Sonu (The End of the Affair) – Graham Greene
81- Buddenbrooklar (Buddenbrooks) – Thomas Mann

80- Rebecca – Daphne du Maurier
79- Dağlardan Duyur Onu (Go Tell It on the Mountain) – James Baldwin
78- Bay Biswas İçin Bir Ev (A House for Mr Biswas) – V.S. Naipaul
77- Gökkuşağı (The Rainbow) – D.H. Lawrence
76- Dracula – Bram Stoker
75- En Mavi Göz (The Bluest Eye) – Toni Morrison
74- Tedirginlik Koşulları (Nervous Conditions) – Tsitsi Dangarembga
73- Austerlitz – W.G. Sebald
72- Müşterek Dostumuz (Our Mutual Friend) – Charles Dickens
71- Yakın (Kindred) – Octavia E. Butler

70- Adsız Sansız Bir Jude (Jude the Obscure) – Thomas Hardy
69- Suç ve Ceza (Crime and Punishment) – Fyodor Dostoyevski
68- Kan Meridyeni (Blood Meridian) – Cormac McCarthy
67- Niteliksiz Adam (The Man Without Qualities) – Robert Musil
66- Usta ile Margarita (The Master and Margarita) – Mihail Bulgakov
65- Renklerden Moru (The Color Purple) – Alice Walker
64- İyi Asker (The Good Soldier) – Ford Madox Ford
63- İnci Gibi Dişler (White Teeth) – Zadie Smith
62- Yükselen Güneşin Ülkesinde (Half of a Yellow Sun) – Chimamanda Ngozi Adichie
61- Satürn'ün Halkaları (The Rings of Saturn) – W.G. Sebald

60- Howards End – E.M. Forster
59- Beni Asla Bırakma (Never Let Me Go) – Kazuo İşiguro
58- Utanç (Disgrace) – J.M. Coetzee
57- Ses ve Öfke (The Sound and the Fury) – William Faulkner
56- Mansfield Park – Jane Austen
55- Dalgalar (The Waves) – Virginia Woolf
54- Orlando – Virginia Woolf
53- Venüs'ün Geçişi (The Transit of Venus) – Shirley Hazzard
52- Altın Kase (The Golden Bowl) – Henry James
51- Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım (My Brilliant Friend) – Elena Ferrante

50- Geniş, Geniş Bir Deniz (Wide Sargasso Sea) – Jean Rhys
49- Hassas Bir Denge (A Fine Balance) – Rohinton Mistry
48- Dönüşüm (The Metamorphosis) – Franz Kafka
47- Gurur Dünyası (Vanity Fair) – William Makepeace Thackeray
46- Leopar (The Leopard) – Giuseppe Tomasi di Lampedusa
45- Altın Defter (The Golden Notebook) – Doris Lessing
44- Giovanni'nin Odası (Giovanni's Room) – James Baldwin
43- Gölün Evi (Housekeeping) – Marilynne Robinson
42- Büyülü Dağ (The Magic Mountain) – Thomas Mann
41- Karanlığın Yüreği (Heart of Darkness) – Joseph Conrad

40- Süleyman'ın Şarkısı (Song of Solomon) – Toni Morrison
39- Gözleri Tanrı'yı Seyrediyordu (Their Eyes Were Watching God) – Zora Neale Hurston
38- Masumiyet Çağı (The Age of Innocence) – Edith Wharton
37- Görülmeyen Adam (Invisible Man) – Ralph Ellison
36- Damızlık Kızın Öyküsü (The Handmaid's Tale) – Margaret Atwood
35- Büyük Umutlar (Great Expectations) – Charles Dickens
34- Kurtlar Hanedanı (Wolf Hall) – Hilary Mantel
33- David Copperfield – Charles Dickens
32- Küçük Şeylerin Tanrısı (The God of Small Things) – Arundhati Roy
31- Bayan Jean Brodie'nin Baharı (The Prime of Miss Jean Brodie) – Muriel Spark

30- Frankenstein – Mary Shelley
29- Solgun Ateş (Pale Fire) – Vladimir Nabokov
28- Karamazov Kardeşler (The Brothers Karamazov) – Fyodor Dostoyevski
27- Dava (The Trial) – Franz Kafka
26- Don Kişot (Don Quixote) – Miguel de Cervantes
25- Lolita – Vladimir Nabokov
24- Günden Kalanlar (The Remains of the Day) – Kazuo Ishiguro
23- Geceyarısı Çocukları (Midnight's Children) – Salman Rushdie
22- Parçalanma (Things Fall Apart) – Chinua Achebe
21- Bir Hanımefendinin Portresi (The Portrait of a Lady) – Henry James

20- Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights) – Emily Brontë
19- Tristram Shandy Beyefendi'nin Hayatı ve Görüşleri (The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman) – Laurence Sterne
18- İkna (Persuasion) – Jane Austen
17- Yüzyıllık Yalnızlık (One Hundred Years of Solitude) – Gabriel García Márquez
16- Bin Dokuz Yüz Seksen Dört (Nineteen Eighty-Four) – George Orwell
15- Moby Dick / Beyaz Balina – Herman Melville
14- Bayan Dalloway (Mrs Dalloway) – Virginia Woolf
13- Emma – Jane Austen
12- Kasvetli Ev (Bleak House) – Charles Dickens
11- Muhteşem Gatsby (The Great Gatsby) – F. Scott Fitzgerald

10- Madam Bovary (Madame Bovary) – Gustave Flaubert
9- Gurur ve Önyargı (Pride and Prejudice) – Jane Austen
8- Jane Eyre – Charlotte Brontë
7- Savaş ve Barış (War and Peace) – Lev Tolstoy
6- Anna Karenina (Anna Karenina) – Lev Tolstoy
5- Kayıp Zamanın İzinde (In Search of Lost Time) – Marcel Proust
4- Deniz Feneri (To the Lighthouse) – Virginia Woolf
3- Ulysses – James Joyce
2- Sevilen (Beloved) – Toni Morrison
1- Middlemarch – George Eliot