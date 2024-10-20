’Türbülans Çiğdem’ hakkında zorla getirme kararı: Belgeleme yapamadı, mahkemeye katılmadı...

"27 MİLYON DOLARIM AMERİKA'DA TAKILDI"



Öğretim görevlisi olarak Sema T. ile aynı okulda fizik dersi verdiğini söyleyen Çiğdem İlgün, uçaklarda türbülansa girmeden önce türbülansı algılayan bir çip șeklinde cihaz ürettiğini ve Kanada'da bulunan Waterloo Üniversitesi'ne bağlı bir havayolu şirketiyle ortak olarak projeyi yaptığını öne sürdü. 2022 yılının aralık ayında Kanada'da seri üretime başlandığını öne süren İlgün, haklarını Kanada'ya devrettiğini ve karşılığında alacağı 27 milyon dolarlık ödemenin miktarın yüksek olması nedeniyle Amerika'da takıldığını iddia etti. Parası gelmediği için birçok kişiden projeye yatırım amaçlı aldığı tutarları ödeyemediğini, kimseyi dolandırmak gibi bir amacı olmadığını belirtti.