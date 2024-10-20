'Türbülans Çiğdem' hakkında zorla getirme kararı: Belgeleme yapamadı, mahkemeye katılmadı...
Uçaklardaki türbülansı önleyen bir çip projesiyle önce akrabalarını, ardından da çevresindekileri yatırım vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Çiğdem İlgün hakkında mahkeme ilk kararını verdi. Aynı okulda görevli öğretmen arkadaşından 110 bin lira alan İlgün, "dolandırıcılık" suçundan soruşturulduğu sırada "gerekli belgeleri getireceğim" deyip getirmedi, 5 yıla kadar hapsinin istendiği davaya da gelmedi. Mahkeme ise zorla getirilme kararı verdi.
Giriş Tarihi: 20.10.2024 06:36
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 06:37