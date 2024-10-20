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'Türbülans Çiğdem' hakkında zorla getirme kararı: Belgeleme yapamadı, mahkemeye katılmadı...

Uçaklardaki türbülansı önleyen bir çip projesiyle önce akrabalarını, ardından da çevresindekileri yatırım vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Çiğdem İlgün hakkında mahkeme ilk kararını verdi. Aynı okulda görevli öğretmen arkadaşından 110 bin lira alan İlgün, "dolandırıcılık" suçundan soruşturulduğu sırada "gerekli belgeleri getireceğim" deyip getirmedi, 5 yıla kadar hapsinin istendiği davaya da gelmedi. Mahkeme ise zorla getirilme kararı verdi.

ARZU KAYA
Giriş Tarihi: 20.10.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 06:37
’Türbülans Çiğdem’ hakkında zorla getirme kararı: Belgeleme yapamadı, mahkemeye katılmadı...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, Çiğdem İlgün kendisi ile aynı okulda öğretmenlik yapan Sema T.'ye bir çip ürettiğini ve yatırımcı aradığını söyledi. Arkadaşına güvenen ve inanan Sema T. 110 bin lira parayı arkadaşının banka hesabına havale etti. Ancak vaat edilen yatırım geliri gelmeyince, "Öğretmen arkadaşım yeni bir çip üreteceğini söyleyerek beni kandırdı" diyerek şikayetçi oldu.

’Türbülans Çiğdem’ hakkında zorla getirme kararı: Belgeleme yapamadı, mahkemeye katılmadı...

"27 MİLYON DOLARIM AMERİKA'DA TAKILDI"

Öğretim görevlisi olarak Sema T. ile aynı okulda fizik dersi verdiğini söyleyen Çiğdem İlgün, uçaklarda türbülansa girmeden önce türbülansı algılayan bir çip șeklinde cihaz ürettiğini ve Kanada'da bulunan Waterloo Üniversitesi'ne bağlı bir havayolu şirketiyle ortak olarak projeyi yaptığını öne sürdü. 2022 yılının aralık ayında Kanada'da seri üretime başlandığını öne süren İlgün, haklarını Kanada'ya devrettiğini ve karşılığında alacağı 27 milyon dolarlık ödemenin miktarın yüksek olması nedeniyle Amerika'da takıldığını iddia etti. Parası gelmediği için birçok kişiden projeye yatırım amaçlı aldığı tutarları ödeyemediğini, kimseyi dolandırmak gibi bir amacı olmadığını belirtti.

’Türbülans Çiğdem’ hakkında zorla getirme kararı: Belgeleme yapamadı, mahkemeye katılmadı...

DOLANDIRICILIKTAN HAPSİ İSTENDİ, MAHKEMEYE DE GELMEDİ

Projeye ilişkin tüm bilgi ve belgeleri dosyaya sunacağını söyleyen Çiğdem İlgün dosyaya hiçbir belge ve bilgi sunmadı. Savcılık, İlgün'ün uçaklarda türbülansı önleyici çip üreteceğini söyleyerek hileli yollarla arkadaşını kandırdığını belirtti.

’Türbülans Çiğdem’ hakkında zorla getirme kararı: Belgeleme yapamadı, mahkemeye katılmadı...

"Dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi. Davanın ilk celsesi görüldü. Çiğdem İlgün duruşmaya çağrılmasına rağmen gelmedi. Mahkeme İlgün hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

’Türbülans Çiğdem’ hakkında zorla getirme kararı: Belgeleme yapamadı, mahkemeye katılmadı...

Uçakları türbülansa girmeden önce uyaran bir algoritma geliştirdiğini ve CAFA Chip adını verdiği bir çiple bunu engellediğini öne süren Çiğdem İlgün'ün kendisini akademisyen olarak tanıtıp önce akrabalarını ardından da çevresindeki birçok kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilmişti.

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