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Turistik Doğu Ekspresi yoğun ilgi gördü! Kovid-19 nedeniyle ara vermişti...Muhteşem görüntüler

Son yıllarda büyük ilgi gören Turistik Doğu Ekspresi yeni seferlerine başladı. Ankara'dan Kars'a kadar süren muhteşem yolculuk yine masalsı görüntüler oluşturdu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi'nin "masalsı yolculuğu" ilk seferde yoğun ilgi gördü.Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları ne kadar? Tek yön bilet fiyatı 650 lira olurken, aynı güzergahtaki Doğu Ekspresi'nde ise pulman vagonlarda bilet fiyatı kişi başı 68 lira, örtülü kuşetli vagonda ise kişi başı 93 liradan satılıyor.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 15:51 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 15:59
Turistik Doğu Ekspresine yoğun ilgi! Kovid-19 nedeniyle ara vermişti...Muhteşem görüntüler

Herkes bu trene binmek istiyor! Binenler ise hayatlarının en farklı ve keyifli yolculuğunu yaşadığını söylüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen, Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan 15 Aralık'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı törenle uğurlandı. İlk seferini tamamlayan trenle seyahat eden yolcular, izlenimlerini aktardı.

Turistik Doğu Ekspresine yoğun ilgi! Kovid-19 nedeniyle ara vermişti...Muhteşem görüntüler

RİZE'DEN 40 KİŞİLİK EKİPLE GELDİLER!

Rizeli 69 yaşındaki Gülser Kuleli, birkaç ay önce seferlerin yeniden başlayacağını duyduğunda çok heyecanlandığını belirterek, "Rize'den 40 kişilik ekiple tur şirketi aracılığıyla katıldık. İlk kez bindiğim yataklı tren çok rahat. Eskiler hep anlatırdı, ben çok sevdim." diye konuştu.

Turistik Doğu Ekspresine yoğun ilgi! Kovid-19 nedeniyle ara vermişti...Muhteşem görüntüler

Trendeki ortamın ve yemeklerin çok güzel ve temiz olduğunu dile getiren Kuleli, "Hiç kanyon görmemiştim. Benim için çok farklı bir deneyim oldu. Herkese tavsiye ederim. Bu tür bir gezi, yaşlılar için çok rahat. Oturarak, sohbet ederek gezimize devam ediyoruz. Orta yaş üzeri çok rahat eder. Gençler şarkı söylüyor, biz dinliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turistik Doğu Ekspresine yoğun ilgi! Kovid-19 nedeniyle ara vermişti...Muhteşem görüntüler

Tülay Aksu da 45 yıl önce yataklı trenle yolculuk yaptığını ancak arkadaşlarıyla yaptığı bu tren yolculuğunun çok daha eğlenceli geçtiğini belirterek, trendeki yemekleri beğendiklerini söyledi.

Turistik Doğu Ekspresine yoğun ilgi! Kovid-19 nedeniyle ara vermişti...Muhteşem görüntüler

"NOSTALJİK ANLAR YAŞADIM"

İlk sefere 14 kişilik arkadaş grubuyla katıldıklarını aktaran 56 yaşındaki Müslüm Katırcı, seferlerin yeniden başlayacağını duyunca hemen organize olduklarını kaydetti.

Katırcı, en son çocukluğunda seyahat ettiği kara trenle özdeşleştirdiği Turistik Doğu Ekspresi'nde nostaljik anlar yaşadığını, yolculuğun çok keyifli geçtiğini belirterek, bir dahaki sefere eşleri ve çocuklarıyla katılmak istediklerini ifade etti.

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