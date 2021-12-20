Turistik Doğu Ekspresi yoğun ilgi gördü! Kovid-19 nedeniyle ara vermişti...Muhteşem görüntüler

Herkes bu trene binmek istiyor! Binenler ise hayatlarının en farklı ve keyifli yolculuğunu yaşadığını söylüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen, Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan 15 Aralık'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı törenle uğurlandı. İlk seferini tamamlayan trenle seyahat eden yolcular, izlenimlerini aktardı.

RİZE'DEN 40 KİŞİLİK EKİPLE GELDİLER! Rizeli 69 yaşındaki Gülser Kuleli, birkaç ay önce seferlerin yeniden başlayacağını duyduğunda çok heyecanlandığını belirterek, "Rize'den 40 kişilik ekiple tur şirketi aracılığıyla katıldık. İlk kez bindiğim yataklı tren çok rahat. Eskiler hep anlatırdı, ben çok sevdim." diye konuştu.

Trendeki ortamın ve yemeklerin çok güzel ve temiz olduğunu dile getiren Kuleli, "Hiç kanyon görmemiştim. Benim için çok farklı bir deneyim oldu. Herkese tavsiye ederim. Bu tür bir gezi, yaşlılar için çok rahat. Oturarak, sohbet ederek gezimize devam ediyoruz. Orta yaş üzeri çok rahat eder. Gençler şarkı söylüyor, biz dinliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tülay Aksu da 45 yıl önce yataklı trenle yolculuk yaptığını ancak arkadaşlarıyla yaptığı bu tren yolculuğunun çok daha eğlenceli geçtiğini belirterek, trendeki yemekleri beğendiklerini söyledi.