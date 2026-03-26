Trend Galeri Trend Yaşam Turistlerin gözdesi, İstanbul'un simgesi oldu! İşte tüm dünyanın peşinden koştuğu o efsane tat...

Turistlerin gözdesi, İstanbul'un simgesi oldu! İşte tüm dünyanın peşinden koştuğu o efsane tat...

Gastronomi dünyasının en prestijli listelerinde daima zirveye oynayan Türk mutfağı, binlerce yıllık birikimini İstanbul'un büyüleyici atmosferinde sergilemeye devam ediyor. Ancak bu sonsuz lezzet hazinesi içinde öyle bir seçenek var ki, ünü ülke sınırlarını çoktan aşarak İstanbul'un uluslararası arenadaki en güçlü tanıtım yüzü haline gelmiş durumda. Şehre ayak basan her turistin tatmadan dönmediği, methini duyanın ise peşinden koştuğu bu özel lezzet, adeta Anadolu'nun bereketli elleriyle İstanbul'u dünyaya tanıtıyor. Peki, milyonların hayran kaldığı ve İstanbul adıyla özdeşleşen o meşhur yemek hangisi? İşte gastronomi dünyasını peşinden sürükleyen o enfes lezzet...

Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:06
Gastronomi dünyasında kartlar yeniden karılıyor! Türk mutfağının asırlık mirası, global listelerde zirveyi zorlamaya devam ederken, İstanbul'un kalbinden yükselen o efsane lezzet tüm dünyayı peşinden sürüklüyor. Yapılan son araştırmalar ve prestijli gastronomi rehberleri, seyahatseverlerin rotasını tek bir tabağa odaklamış durumda. Popüler lezzetlerin en iyi nerede yeneceğine dair yapılan araştırmada, tüm dünyanın İstanbul'u o lezzetle tanıdığı ortaya çıktı. İşte hazırlanan araştırmaya göre popüler lezzetlerin hangi şehirde yenmesi gerektiği...

Pizza - NAPOLİ

Sushi - TOKYO

Taco - MEKSİKA

Hamburger - ABD

Barbekü - Seul

Çin mantısı - ŞANGAY

Çikolata - BRÜKSEL

Gulaş - BUDAPEŞTE

NOT: Rivayete göre Osmanlı'nın Macaristan'ı kuşattığı sıralarda Fatih Sultan Mehmet Han'ın askerleri güç kazansın diye kazanlar da pişirttiği (asker karavanası) yemeğin adı 'Kul aşı' imiş... Osmanlı'nın 'Kul aşı' yemeği zaman içinde Macarların geleneksel yemeği 'gulaş'a dönüşmüş.

Şinitzel - VİYANA

Lazanya - BOLOGNA

Tapas - BARSELONA

Somon - OSLO

Krep - NANTES

Soğan çorbası - LYON

Falafel - KAHİRE

Humus - BEYRUT

Köfte - İSVEÇ

NOT: İsveçlilerin köfteyi Osmanlı mutfağından öğrendiğini biliyor muydunuz?

Köfte, 18. yüzyılda Kral XII. Karl'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan dönüşüyle kahve ve lahana dolmasıyla birlikte İsveç mutfağına girdi. Ayrıca İsveç Devleti'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, "İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Karl'ın Türkiye'den eve getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım." ifadelerine yer verilmişti.

Kuskus - TUNUS

Tarçınlı çörek - HELSİNKİ

Fondü - ZÜRİH

İŞTE TÜM DÜNYANIN İSTANBUL İLE BAĞDAŞTIRDIĞI O YEMEK!

Kebap - İSTANBUL

PEKİ "DÜNYANIN EN İYİ 100 YEMEĞİ" LİSTESİNE TÜRKİYE HANGİ LEZZETİYLE İLK 10'A GİRDİ?

Küresel gastronomi dünyasının en saygın rehberlerinden TasteAtlas, milyonlarca kullanıcının oyları ve uzman incelemeleriyle belirlediği "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini yayınlayarak lezzet haritasını güncelledi. Dünya mutfaklarının sıralandığı bu listede Türk mutfağı Anadolu'nun o lezzetiyle ilk 5'e girdi! İşte listeye damgasını vuran o Türk lezzetleri ve ülkelerin sıralaması...

40. Inasal na manok - FİLİPİNLER

39. Bistec a lo pobre - ŞİLİ