Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

Erzurum'un yükselen ve yaklaşık bin yıldır ayakta kalan aynı zamanda Orta Çağ filmlerini aratmayan bu gizemli yapısı, gizli tünelleri, hamamı ve sağlam kuleleriyle görenleri adeta büyüledi. İşte turistlerin yeni gözdesi olan o yer!

İHA
Giriş Tarihi: 16.12.2025 16:40 Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:59
Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan Engüzekkapı Kalesi, yaklaşık bin yıllık tarihiyle Türkiye'de ayakta duran nadir kalelerden biri olma özelliğini koruyor.

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

Orta Çağ filmlerinden fırlamış gibi görünen kale, sosyal medyanın da etkisiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

Kesin olarak kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen kale, içerisinde hamam, gizli tüneller, lavabo, mutfak ve yemekhane gibi bölümleriyle ziyaretçilerine tarihe yolculuk imkanı sunuyor.

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

Gözetleme kuleleri de günümüze kadar sağlam bir şekilde ayakta kalmayı başarmış durumda.

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

Tarih ve doğa tutkunları için eşsiz bir gezi noktası olan Engüzekkapı Kalesi, görkemi ve gizemli yapısıyla Erzurum'un turizm haritasında önemli bir yer tutuyor.

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

PEKİ HAKKARİ'DE ORTAYA ÇIKAN GİZEMLİ TAŞLARI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Edinilen bilgilere göre, Türkiye-Irak sınır hattında yer alan Aktütün bölgesinde yaklaşık 3 yıl önce yürütülen yol genişletme çalışmaları esnasında toprak altından 6 adet yuvarlak taş çıktı.

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

Taşların farklı yapısını fark eden Konur Köyü Muhtarı Cafer Gezer, taşların değerli olabileceği ihtimali üzerine harekete geçti. İş makineleri yardımıyla bulunduğu yerden alınan ve her biri 200 kilogramın üzerinde olan taşlar, Gezer'in evinin önüne getirilerek muhafaza edilmeye başlandı.

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

"MİLYONLARCA YILLIK FOSİL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Taşların hayvanlara ait fosiller olduğunu iddia eden muhtar Gezer, yetkililere çağrıda bulunarak taşların detaylı bir şekilde incelenmesini istedi. Taşlara 3 yıldır gözü gibi baktığını ifade eden Gezer, "3 yıl önce yol çalışması sırasında birkaç farklı taş gözüme çarptı. "

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

"Merak edip etrafını kazdım; bazıları da yol kenarına kendiliğinden düşmüştü. Taşları oradan alarak direkt kapımın önüne getirdim. Kendi imkanlarımla yaptığım araştırmalarda bunların fosil olduklarını öğrendim."

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

"Durumu Hakkari Üniversitesine bildirdim, onlar da taşların Van Müzesine taşınabileceğini söylediler. Görünüşleri itibarıyla çok güzel ve farklı taşlar.

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

"Uzmanlar bunların eski, nesli tükenmiş hayvan türlerinden oluşan fosiller olduğunu belirtti. Biz de bu gizemli taşların sırrının çözülmesini ve tam olarak ne olduklarının araştırılmasını istiyoruz" dedi.

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

3 yıldır kapısının önünde sergilediği taşların bölge turizmi ve bilim dünyası için önemli olabileceğini belirten Gezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile arkeologların bölgede inceleme yapmasını istiyor.

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE KARABÜK'TE HAZİNE DEĞERİNDE BİR KEŞİF YAPILDI!

Anadolu'nun her köşesinden yüzbinlerce yıllık tarihin izleri takip ediliyor. Şemdinli'deki fosilt taşların yanı sıra geçtiğimiz günlerde Karabük'ün saklı bir köşesinde yepyeni bir keşif yapıldı. Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianopolis adlı antik kentte, Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında kazı ve restorasyon çalışmaları yapılıyor.

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

Çelikbaş, gazetecilere, 2025 için kazı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında çalışmaları iç kale olarak adlandırdıkları bölgede yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

İç kalenin önünde geniş alanı kapsayan bir odadan oluşan bölümün ortaya çıktığını anlatan Çelikbaş, "Bu odanın zemininin mozaikle süslendiğini gördük. Daha sonra yapılan çalışmalarda buranın kabul salonu olduğunu tespit ettik. Tabii ki bu kabul salonu aslında Hadrianopolis'teki bir saray kalıntısının bölümünün olduğunu da bize gösterdi." dedi.

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

Çelikbaş, bu salonun bölge için çok önemli bir buluntu olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Gerçekten mozaik süslemelerin, literatürde olmayan bazı motiflerin de bulunduğu harika özelliklere ve stile sahip olduğunu belirtebiliriz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz değerlendirmelerde hem stratigrafik hem de mozaiklerin stilistik açıdan milattan sonra 4. yüzyıla ait olduğunu söyleyebiliriz. Hem Karadeniz bölgesi için hem de Anadolu arkeolojisi için böyle bir saray kalıntısının Hadrianopolis'te tespit edilmiş olması da gerçekten bizleri heyecanlandırdı. Çalışmalarımız bu yıl için tamamlandı. Fakat 2026 yılı içerisinde sarayın diğer bölümlerini de açma çalışmalarına devam edeceğiz."

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

MOZAİKLERDE TAVUS KUŞU, KURDELE, GEOMETRİK ŞEKİLLER VE İNSAN FİGÜRÜ VAR

Mozaiklerde genel olarak geometrik motifleri gördüklerini dile getiren Çelikbaş, mozaikli alanın tam merkezinde ise tavus kuşu sahnesinin yer aldığını kaydetti.

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

Çelikbaş, iki tavus kuşunun resmedildiğini ifade ederek, "Ortalarındaki su kabından su içerken görülmekte. Mozaiklerde yer yer noksanlar var ama önemli noksanlar değil. Mozaiğin yüzde 80'lik bölümü günümüze sağlam olarak ulaşabilmiş. İlk defa literatürde olmayan desenler de burada ortaya çıktı. Hadrianopolis'teki bu mozaik yelpazesini de yine genişletecek niteliğe, özelliklere sahip mozaikler ilk defa ortaya çıktığını da söyleyebiliriz." diye konuştu.

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

Mozaiklerde şu ana kadar tespit ettikleri desenlerden de bahseden Çelikbaş, şu bilgileri verdi:

"Dalgalı kurdele motifi var. 8 kollu yıldız merkezde işlenmiş ve bu sekiz kollu yıldızın tam ortasına da antitetik duruşlu tavus kuşları sahnelenmiş. Yine çeşitli geometrik motifler işlenmiş burada. Süleyman düğümleri var panolar içerisinde. Aslında burada gerçekten mozaikler bir halı deseni gibi işlenmiş ve o hala canlılığını, o renkliliğini koruyarak da günümüze ulaşmış. Ziyaretçilerimizi bu mozaikleri görmeye davet ediyoruz. Şu anda mozaiklerimizin geçici üstlerini korumaya da alacağız ama bu yılın sonuna kadar inşallah ziyaretçilerimizin görebileceği bir şekilde de burayı teşhire açacağız."

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

Çelikbaş, mozaiklerde insan figürü de tespit ettiklerini ama bu figürün büyük bölümünün günümüze noksan ulaştığını bildirerek, "Figürün mitolojik ya da dini olup olmadığı konusunda net bilgiye sahip değiliz. "

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

"Gerçekten çok özel desenler, bu mozaiklerde karşımıza çıkmakta. Anadolu arkeolojisi açısından da çok önem arz ediyor. Anadolu arkeolojisinde görülmemiş motiflerin de ilk defa burada özellikle birinin tespit edildiğini söylememiz doğru olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva da Hadrianopolis'te her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığını söyledi.

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

Antik kentteki kazı çalışmalarına destek veren herkese teşekkür eden Cıva, "Hadrianopolis gerekli desteği alıyor. Ören yeri statüsüne kavuştu. Yeni karşılama merkezi, kafeterya ve restoran yapılıyor. O da yakında açılacak." dedi.

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

ANADOLU'NUN BİNLERCE YILLIK BİR BAŞKA YÜZÜ: KAYIP LUVİ HALKI!

Arkeologlar, yer bilimciler ve veri analistlerinden oluşan uluslararası bir ekip, Geç Tunç Çağı'na tarihlenen tam 483 yerleşim alanını haritalandırarak Anadolu'nun tarihine yeni bir sayfa ekledi. Nature Scientific Data dergisinde yayımlanan çalışma, uzun yıllardır Hititler ile Miken dünyası arasında bir "boşluk" gibi görülen Batı Anadolu'nun aslında bağımsız ve etkili bir kültüre ev sahipliği yaptığını gösteriyor.

Turistlerin yeni gözdesi: Bu kale ziyaretçilerini büyülüyor! Hamamı ve gizli tünelleri var...

Uzmanlara göre bu keşif, yüzyıllardır tartışılan pek çok soruya ışık tutabilecek nitelikte. Bölgede ortaya çıkarılan yerleşimlerin dağılımı, mimari karakteri ve coğrafi tercihlerinin bütünü, tarihçilerin "Luvi" olarak adlandırdığı halkın güçlü bir siyasal ve kültürel örgütlülüğe sahip olduğunu doğruluyor.