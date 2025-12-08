Trend Galeri Trend Yaşam Türk kahvaltısı dünya lezzetlerini solladı! "Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı" listesinde o yemekle zirveye oturdu!

Türk kahvaltısı dünya lezzetlerini solladı! "Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı" listesinde o yemekle zirveye oturdu!

Gastronomi alanında dünya çapında geniş bir takipçi kitlesi bulunan TasteAtlas, global olarak kahvaltı lezzetlerini bir araya getirdi. TasteAtlas tarafından oluşturulan liste sonucunda, Türk kahvaltısı dünya lezzetlerini ardında bırakarak zirveye oturdu!

Giriş Tarihi: 08.12.2025 12:08
Tüm ülkeler arasında hazırlanan "Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı" listesi dünya mutfaklarını adeta telaşa soktu. TasteAtlas tarafından hazırlanan bu listede sıralamayı Türkiye domine etti! Zirveye ise o yemeğiyle oturdu...

DÜNYANIN EN İYİ KAHVALTISI BELLİ OLDU!

Dünyanın en büyük gastronomi platformlarından biri olan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı" listesini yayınladı. Liste, açıklandığı anda büyk yankı uyandırdı. İşte sıralamadaki ilk 50 kahvaltı...

50. Granita di mandorla - İTALYA

49. Brioche con gelato - İTALYA

48. Torta Paradiso - İTALYA

47. Zeljanica - BOSNA HERSEK

46. Koulouri Thessalonikis - YUNANİSTAN

45. Pasticciotto - İTALYA

44. Enfrijolada - MEKSİKA

43. Burek sa sirom - SIRBİSTAN

42. Misal - HİNDİSTAN

41. Pan de queso - ANTIOQUIA, KOLOMBİYA

40. Savory crêpes - FRANSA

39. Vietnamese Beef Stew - VİETNAM

38. Fatteh - LÜBNAN

37. Hue Breakfast Noodle Soup - VİETNAM

36. Shakshouka - TUNUS

35. Nasi goreng - ENDONEZYA

34. Gözleme - TÜRKİYE

33. Paratha - HİNDİSTAN

32. Cinnamon Rolls - KUZEY AMERİKA

31. Börek - TÜRKİYE

30. Sfakianopita - YUNANİSTAN

29. Bambalouni - SIDI BOU SAID, TUNUS

28. Krompiruša - BOSNA HERSEK