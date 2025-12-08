Trend
Türk kahvaltısı dünya lezzetlerini solladı! "Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı" listesinde o yemekle zirveye oturdu!
Gastronomi alanında dünya çapında geniş bir takipçi kitlesi bulunan TasteAtlas, global olarak kahvaltı lezzetlerini bir araya getirdi. TasteAtlas tarafından oluşturulan liste sonucunda, Türk kahvaltısı dünya lezzetlerini ardında bırakarak zirveye oturdu!
Giriş Tarihi: 08.12.2025 12:08