ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? 8 Ocak 2026 tarihli yeni bölümde yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. Yarışmacıya yöneltilen Türkçe'de hangi adla bilinen ve yayımlanan kitabın orijinal adının Türkçe çevirisi Olacağı Bilinen Bir Cinayetin Kroniğidir? sorusu ve şıkları değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 23:23 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 23:26
Türkçe'de hangi adla bilinen ve yayımlanan kitabın orijinal adının Türkçe çevirisi Olacağı Bilinen Bir Cinayetin Kroniğidir? sorusunda şıklar şöyle:

A- DOĞU EKPRESİ'NDE CİNAYET

B- KIRMIZI PAZARTESİ

C- MONTE KRİSTO KONTU

D- SUÇ VE CEZA

DOĞRU CEVAP: B- KIRMIZI PAZARTESİ

