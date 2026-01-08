Trend
Türkçe'de hangi adla bilinen ve yayımlanan kitabın orijinal adının Türkçe çevirisi Olacağı Bilinen Bir Cinayetin Kroniğidir?
ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? 8 Ocak 2026 tarihli yeni bölümde yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. Yarışmacıya yöneltilen Türkçe'de hangi adla bilinen ve yayımlanan kitabın orijinal adının Türkçe çevirisi Olacağı Bilinen Bir Cinayetin Kroniğidir? sorusu ve şıkları değerlendiriliyor.
Giriş Tarihi: 08.01.2026 23:23
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 23:26