Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye'nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye'nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Sıkça karşımıza çıkan "En güvenli iller hangileri?" veya "Deprem riski en az olan şehirler" soruları, vatandaşların doğru ve bilimsel bilgiye ulaşma arzusunu net bir şekilde gösteriyor. Ülkemizin deprem tehlike yapısını anlamak için başvurulacak en temel ve güvenilir kaynaklar, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan resmi veriler ve AFAD'ın Türkiye deprem tehlikesi haritasıdır. Peki, bilimsel kriterlere göre Türkiye'nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili hangisi? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.05.2026 11:23 Güncelleme Tarihi: 26.05.2026 11:25
Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Gerek klasik haritada IV. ve V. derece güvenli kuşakta yer alan, gerekse güncel tehlike haritasında en düşük ivme (PGA) değerlerine (açık sarı ve beyaz tonlar) sahip olan öne çıkan 10 şehir şunlardır:

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Karaman: Hem eski haritada V. derece alan içinde yer alması hem de güncel haritada en düşük sismik ivmeye sahip olmasıyla listenin başında gelir.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Aksaray: Tuz Gölü havzasının jeolojik yapısı içinde, büyük sismik ivme üretecek diri fay hatlarının uzağında yer alır.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Niğde: Büyük tarihsel kırılmaların yaşandığı ana hatlardan uzakta, sismik riski en zayıf İç Anadolu illerindendir.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Sinop: Karadeniz sahil şeridinde yer alan kent, hem eski bölge haritasında hem de yeni ivme haritasında en güvenli açık renkli tonlardadır.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Giresun: Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın sismik etki alanının kuzeyinde kalması sebebiyle sahilde tehlikesi oldukça düşüktür.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Rize: Bölgesel jeolojik yapısı ve durağan karakteriyle modern haritada düşük sismik tehlike grubundadır.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Trabzon: Doğu Karadeniz masif özelliklerine yakınlığı ve diri fay hatlarına mesafesi nedeniyle ivme değerleri minimum seviyelerdedir.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Kırklareli: Trakya'nın sismik açıdan en hareketsiz masif kütlelerinden biri üzerinde yer alarak listeye girmektedir.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Edirne: Kuzey Anadolu kırık sisteminin yıkıcı etki alanı dışında, Ergene havzasında güvenli sismik profilini korur.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Nevşehir: Kapadokya bölgesinin jeolojik formasyonuyla uyumlu olarak, il merkezinde risk üretecek aktif bir diri fay barındırmaz.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

ÖNEMLİ NOT: İL SINIRLARI SİZİ YANILTMASIN!

Uzmanlar, internetteki popüler "güvenli il" listelerine bakarken hayati bir uyarıda bulunuyor. Eski harita katı idari sınırları esas alırken, güncel harita ivme bazlı çalışır. Bir il sınırından doğrudan diri fay geçmiyor olması, komşu bölgedeki bir Deprem Yüzey Kırığının (DYK) yaratacağı sarsıntıdan tamamen muaf olunduğu anlamına gelmez. Bu nedenle en güvenli alanda bile olsanız, yapı stokunun zemin etütlerine uygunluğu her zaman en büyük güvencenizdir.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

PEKİ AĞAÇLARIN DEPREMİ ÖNCEDEN HABER VERDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Ağaçlar sadece büyümez; her yıl gövdelerine bir halka ekleyerek o yılın iklimini, yağışını ve yaşadığı travmaları kaydederler. Bilim dünyasında buna dendrokronoloji (ağaç halkası bilimi) deniyor. Uzmanlar, bu halkaların sadece kuraklığı değil, yerin altından gelen devasa şok dalgalarını da bir kara kutu gibi sakladığını açıkladı.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Uzmanlar, güçlü depremlerin sarsıntı sırasında topraktaki suyu doğrudan ağaç köklerini çevreleyen bölgelere sürüklediğini keşfetti.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Deprem sırasında köklere hücum eden bu fazladan su sayesinde, ağaçlar sarsıntının meydana geldiği dönemde kısa bir süreliğine de olsa normalden çok daha hızlı gelişiyor. Bilim insanlarının "büyüme hamleleri" adını verdiği bu ani sıçramalar, ağacın gövdesindeki halkalarda net bir şekilde gözlemlenebiliyor.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Bu sıra dışı araştırmanın arkasında önemli bir isim var: Almanya'daki Potsdam Üniversitesi'nden hidrolog Christian Mohr. Her şey, Mohr'un 2010 yılında Şili'de meydana gelen devasa bir doğa olayını incelemesiyle başladı.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

8.8'LİK ŞİLİ DEPREMİNİN ARDINDAKİ SIR

Christian Mohr, 2010'da Şili'de meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki Maule depreminden sonra bölgedeki nehir vadilerinde akarsuların çok daha hızlı aktığını fark etti. Buradan hareketle, depremin toprağın geçirgenliğini artırmış olabileceğini ve bunun da vadideki ağaçların büyümesini hızlandırabileceğini öngördü.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Araştırma ekibi bu teoriyi test etmek için hemen harekete geçti. Deprem bölgesindeki vadi tabanları ve tepelerdeki (sırtlardaki) 6 Monterey çamının gövdesinden özel yöntemlerle odun parçaları çıkarıldı. Bu parçalar detaylı analiz için laboratuvar ortamına taşındı.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

VADİ TABANINDAKİ AĞAÇLARIN İTİRAFI

Laboratuvardaki incelemeler uzmanları haklı çıkardı. Vadi tabanında yetişen çam ağaçlarının, 8.8'lik Maule depremini takiben haftalar süren ve dışarıdan fark edilebilen çok net bir "büyüme hamlesi" yaptığı anlaşıldı. Deprem, adeta ağaçlara doping etkisi yapmıştı.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Peki, sarsıntı her yerde aynıysa neden tüm ağaçlar büyümedi? Araştırmacılar, bölgeden nispeten uzakta, yani vadinin sırtlarında/tepelerinde yetişen ağaçların vadidekiler kadar iyi bir performans göstermediğini gördü. Çünkü topraktaki su, sarsıntıyla birlikte aşağıya, yani vadi tabanındaki köklere akmıştı.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

KARBON İZOTOPLARI İLE NOKTA ATIŞI TARİH

Ağaç halkalarındaki bu kısa süreli genişlemeler, geçmişteki gizemli depremlerin tarihini saniyesi saniyesine bulmamızı sağlıyor. Christian Mohr, halka ölçümlerini laboratuvardaki karbon izotop verileriyle birleştirdi ve hiçbir sismograf kaydına bakmadan Maule depreminin meydana geldiği tam tarihe ulaşmayı başardı!

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Bu yöntem sayesinde, insanlığın henüz yazı yazmadığı, sismografların esamesinin okunmadığı antik çağlarda yaşanan devasa depremlerin büyüklükleri ve tam tarihleri, kurak bölgelerdeki yaşlı ağaçlar incelenerek tek tek ortaya çıkarılabilir.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Ağaçlar artık sadece birer bitki değil; yerin yüzlerce kilometre altında yaşanan tektonik savaşların, su hareketlerinin ve yeryüzü değişimlerinin en dürüst ve en bilimsel kayıt tutucuları olarak kabul ediliyor.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

GELECEKTEKİ DEPREMLERİ TAHMİN ETMEK MÜMKÜN MÜ?

Ağaç halkaları bize sadece geçmişi söylemiyor; fay hatlarının "deprem tekrarlama periyodunu" da fısıldıyor. Bir fayın ortalama kaç yılda bir büyük kırılma ürettiğini ağaçlardan öğrenerek uzun vadeli tahminler yapabilmenin de kapısı böylece aralanmış oldu.

Türkiye güncel fay hattı haritası! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 ili...

Henüz kayıt altında olmayan dönemlerde yaşanan sismik hareketliliği takip etmek araştırmayı oldukça heyecan verici bir seviyeye taşıyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör