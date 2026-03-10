Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye haritası değişebilir! İşte il olmaya aday ilçeler 2026 listesi: 3 ilçe için birleşme senaryosu

Türkiye'de il olma potansiyeline sahip ilçeler yeniden gündemde. Güncellenen listede bazı ilçeler öne çıkarken, üç ilçenin birleşerek il olabileceği iddiası dikkat çekti. Peki hangi ilçelerin il olma potansiyeli daha yüksek? İşte o liste...

Giriş Tarihi: 10.03.2026 09:09
Nüfus, ekonomik gelişmişlik ve idari kriterler dikkate alınarak hazırlanan il olmaya aday ilçeler listesi yeniden güncellendi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden birçok ilçenin yer aldığı listede özellikle üç ilçenin birleşerek yeni bir il oluşturabileceği yönündeki değerlendirmeler dikkat çekiyor. Peki listede hangi ilçeler var? İşte il olmaya aday ilçeler 2026 listesi...

KANUN TEKLİFİ TBMM'YE SUNULDU

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak'ın TBMM'ye sunduğu son kanun teklifi, "İl olmaya aday ilçeler" tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Koçak; Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini kapsayacak şekilde 'Ereğli' adıyla yeni bir il kurulması için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

İŞTE İL OLMA POTANSİYELİ EN YÜKSEK OLAN İLÇELER...

LÜLEBURGAZ

ÇERKEZKÖY

SİLİVRİ

ÇORLU

BÜYÜKÇEKMECE

TUZLA

KAPAKLI

GEBZE

ÇAYIROVA

DARICA

EREĞLİ

BANDIRMA

MUSTAFAKEMALPAŞA

İNEGÖL

TAVŞANLI

EDREMİT

BERGAMA

SOMA

ALİAĞA

AKHİSAR

SALİHLİ