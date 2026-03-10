Trend
Galeri
Trend Yaşam
Türkiye haritası değişebilir! İşte il olmaya aday ilçeler 2026 listesi: 3 ilçe için birleşme senaryosu
Türkiye haritası değişebilir! İşte il olmaya aday ilçeler 2026 listesi: 3 ilçe için birleşme senaryosu
Türkiye'de il olma potansiyeline sahip ilçeler yeniden gündemde. Güncellenen listede bazı ilçeler öne çıkarken, üç ilçenin birleşerek il olabileceği iddiası dikkat çekti. Peki hangi ilçelerin il olma potansiyeli daha yüksek? İşte o liste...
Giriş Tarihi: 10.03.2026 09:09