Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

Meteoroloji'nin son yayımladığı güncel hava durumu haritaları, Türkiye'nin adeta iki farklı mevsime teslim olacağını gözler önüne seriyor! Yurdun güney ve batı kesimlerinde termometreler rekor kırarak 40 dereceyi zorlarken, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Peki, hafta sonu tatil planları suya mı düşecek, yoksa güneş yüzünü gösterecek mi? İşte sokağa çıkmadan önce mutlaka bilmeniz gereken il il kritik hava durumu uyarılarının tüm detayları...

Giriş Tarihi: 24.06.2026 09:14 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 09:24
Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

Yurdun batı ve güney kesimlerinde güneşli, açık ve oldukça bunaltıcı bir hava dalgası hakimiyetini sürdürüyor. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar hız kesmeden artmaya devam ediyor.

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

KAVURUCU SICAKLAR KAPIDA: HANGİ BÖLGELERDE TERMOMETRELER 40 DERECEYİ ZORLAYACAK?

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların düzenli olarak 36 ile 39 derece bandında seyretmesi beklenirken, Güney Ege'nin iç kesimlerinde hava sıcaklığının 40 dereceyi bularak rekor seviyelere ulaşacağı tahmin ediliyor.

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

Uzmanlar, kavurucu sıcakların etkili olduğu bu bölgelerde yaşayan vatandaşları günün en yoğun saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları konusunda önemle uyarıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

TERMOMETRENİN PİK YAPACAĞI İLLER

Kavurucu sıcak dalgasının etkisiyle termometrelerin pik yapacağı illerin başında Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir geliyor; bu bölgede sıcaklıkların yer yer 37 ila 40 derece bandına kadar tırmanması bekleniyor. İç kesimlerde de sıcaklık rekorları zorlanırken özellikle Burdur ve Isparta çevrelerinde hava sıcaklığı 34-35 dereceleri görecek.

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE AKDENİZ BÖLGESİ KAVRULACAK

Güney hattına indiğimizde ise asıl büyük sıcaklık patlaması Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanacak; Şanlıurfa, Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şırnak illerinde sıcaklıkların 38-39 derecelere ulaşarak zirve yapacağı tahmin ediliyor. Akdeniz bölgesinde ise Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye hattı 35-37 derecelik bunaltıcı değerlerle bu amansız yaz sıcaklarından en yoğun şekilde etkilenecek merkezler arasında yer alıyor.

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Batıdaki ve güneydeki o bunaltıcı havanın aksine, Karadeniz sahil şeridi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bambaşka bir manzara göze çarpıyor. Bu bölgelerde yağışlı hava dalgaları zaman zaman şiddetini artırarak serin ve sağanak yağışlı bir atmosfer yaratıyor.

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Artvin, Ardahan, Ağrı, Kars ve Erzurum çevrelerinde sık sık gök gürültülü sağanak yağış geçişleri gözlemleniyor. Yağışlı sistemin etki alanını dönem dönem batıya doğru genişleterek Zonguldak'tan Artvin'e kadar uzanan tüm Karadeniz sahil şeridini ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerini etkisi altına alması bekleniyor. Ayrıca Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde, Trakya'nın en batısında ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde oluşabilecek kısa süreli, yerel gök gürültülü sağanak geçişlerine karşı da vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

HAFTA SONU PLANI YAPANLAR DİKKAT: İSTANBUL VE ANKARA'DA İDEAL YAZ HAVASI

Sıcaklıkların tehlikeli boyutlara ulaştığı güney bölgelerimiz ve yağışa teslim olan Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun aksine, Marmara ve İç Anadolu bölgeleri daha stabil ve ılıman bir grafik çiziyor. Hafta sonu planı için "Yağmur var mı?" araştırması yapan vatandaşlar için en güzel haber bu bölgelerden geliyor.

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

Marmara Bölgesi ve İç Anadolu genelinde sıcaklıkların genellikle 30 ile 33 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Bu bölgelerde çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli, bunaltmayan ideal bir yaz havası hakim olacağından, deniz kenarı gezileri ve hafta sonu tatili planlamak isteyenler için son derece uygun şartlar oluşuyor.

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI!

24 HAZİRAN 2026, ÇARŞAMBA

Türkiye genelinde batı, güney ve iç kesimlerde güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu görülüyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar oldukça yüksek; termometreler bu bölgelerde 34 ila 38 derece arasında seyrediyor. Buna karşın, Doğu Karadeniz sahil şeridi ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri dikkat çekiyor. Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde ise genellikle 30 derece civarında, parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

25 HAZİRAN 2026, PERŞEMBE

Sıcak havanın batı ve güney bölgelerdeki bunaltıcı etkisini sürdürdüğü anlaşılıyor. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların 39 dereceye kadar ulaştığı görülüyor. Bu günün en belirgin değişikliği, Marmara'nın en batısında (Trakya kesimi) lokal gök gürültülü sağanak yağışların belirmesi oluyor. Aynı zamanda Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yağışlı ve serin sistem, doğu sınırlarında etkisini korumaya devam ediyor.

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

26 HAZİRAN 2026, CUMA

Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde ve Akdeniz'de sıcaklıkların artış eğiliminde olduğu ve yer yer 39 dereceyi bulduğu göze çarpıyor. Trakya'da bir önceki gün görülen yağışlar etkisini kaybedip yerini tekrar güneşli bir havaya bırakıyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde (Antalya-Muğla civarı) kısa süreli gök gürültülü yağış geçişleri görülürken, Karadeniz'in doğu kıyılarında ve kuzeydoğu illerinde yağışlı sistem varlığını sürdürüyor. Diğer bölgelerde ise güneşli ve sıcak hava etkinliğini koruyor.

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

27 HAZİRAN 2026, CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk gününde batı ve güney kesimlerde kavurucu sıcakların zirve yaptığı, özellikle Güney Ege'nin iç kesimlerinde termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği fark ediliyor. Kuzey kesimlerde ise Karadeniz üzerindeki yağışlı sistemin etki alanını biraz daha batıya doğru genişlettiği; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların hakim olduğu görülüyor. Güneydoğu Anadolu 39 derecelik sıcaklıklarla kurak ve güneşli kalmaya devam ediyor.

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

28 HAZİRAN 2026, PAZAR

Yurt genelinde Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki yüksek sıcaklıklar (36-39 derece bandı) etkisini sürdürüyor. Karadeniz sahil şeridi boyunca (Zonguldak dolaylarından Artvin'e kadar uzanan hat) ve Kuzeydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar pazar gününe damgasını vuruyor. İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde ise çoğunlukla parçalı bulutlu, güneşli ve sıcak (30-33 derece arası) bir tatil günü öngörülüyor.

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

BUGÜN HAVA DURUMU!

SABAH (06:00-12:00)

Günün ilk yarısında yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu görülmektedir. Buna karşın, yurdun en doğusunda yer alan Artvin, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerini kapsayan yeşil renkle işaretlenmiş alanda gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu dikkat çekmektedir.

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

ÖĞLE (12:00-18:00)

Öğle saatlerine gelindiğinde batı ve iç kesimlerdeki güneşli hava durumunu korurken, doğudaki yağışlı sistemin etki alanını batıya doğru genişlettiği gözlemlenmektedir. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Rize, Bayburt, Erzurum ve Kars'ı da içine alacak şekilde) gök gürültülü sağanak yağışların yayıldığı görülmektedir. Ayrıca bu saat diliminde güneyde, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde de yeni ve lokal bir gök gürültülü sağanak yağış hattı oluşmuştur.

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

AKŞAM (18:00-24:00)

Akşam saatlerinde yurdun genelindeki parçalı bulutlu ve güneşli hava devam ederken, doğudaki yağışlı sistemin gücünü kaybederek sınır bölgelerine doğru çekildiği fark edilmektedir. Gök gürültülü yağışlar sadece Ardahan, Kars ve kısmen Ağrı ile Van'ın en doğu uçlarında görülmektedir. Güneyde Adana ve Kahramanmaraş civarındaki dar kapsamlı yağışlı alan ise akşam saatlerinde de etkisini sürdürmektedir.

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

GECE (00:00-06:00)

Perşembe gününün ilk saatlerine (gece dilimine) geçildiğinde, yurt genelinde yağışlı sistemlerin tamamen etkisini yitirdiği açıkça görülmektedir. Harita üzerinde yağışı temsil eden hiçbir yeşil alan kalmamış olup, tüm bölgelerde havanın sakinleştiği, az bulutlu veya açık bir gökyüzünün hakim olduğu anlaşılmaktadır.

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

İL İL HAVA DURUMU NASIL?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı