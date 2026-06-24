Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!

HAFTA SONU PLANI YAPANLAR DİKKAT: İSTANBUL VE ANKARA'DA İDEAL YAZ HAVASI

Sıcaklıkların tehlikeli boyutlara ulaştığı güney bölgelerimiz ve yağışa teslim olan Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun aksine, Marmara ve İç Anadolu bölgeleri daha stabil ve ılıman bir grafik çiziyor. Hafta sonu planı için "Yağmur var mı?" araştırması yapan vatandaşlar için en güzel haber bu bölgelerden geliyor.