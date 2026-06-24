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Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!
Türkiye kavrulacak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O illerde termometreler 40 dereceyi görecek!
Meteoroloji'nin son yayımladığı güncel hava durumu haritaları, Türkiye'nin adeta iki farklı mevsime teslim olacağını gözler önüne seriyor! Yurdun güney ve batı kesimlerinde termometreler rekor kırarak 40 dereceyi zorlarken, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Peki, hafta sonu tatil planları suya mı düşecek, yoksa güneş yüzünü gösterecek mi? İşte sokağa çıkmadan önce mutlaka bilmeniz gereken il il kritik hava durumu uyarılarının tüm detayları...
Giriş Tarihi: 24.06.2026 09:14
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 09:24