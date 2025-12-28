Trend
Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Kadın Pilotlar Şampiyonu Sevgi Aktürk anlattı: "Keşke babam da görseydi"
Sevgi Aktürk, 22 yıl boyunca beklettiği ralli hayalini pandemide hayata geçirdi. Co-pilot olarak yanında deneyimli bir erkektense kadın olmasını tercih etti. Begüm Uludağ ile başladığı bu sezonu, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Kadın Pilotlar Şampiyonu olarak noktaladı. Sevgi Aktürk bu başarıya sezon ortasında kanser nedeniyle kaybettiği babasının yasını taşıyarak ulaştı.
Giriş Tarihi: 28.12.2025 10:08