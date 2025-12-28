Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Kadın Pilotlar Şampiyonu Sevgi Aktürk anlattı: "Keşke babam da görseydi"

-Sanırım sezon en kritik anını parkur dışında yaşadınız?

- 4 ay önce babamı kaybettim. Bir senedir kemoterapi tedavisi görüyordu. Bir yandan sezon sürüyor. Ben bir yandan babamı kemoterapiye götürüyorum. Çok zorlu geçti benim için. Sonra hiç beklemediğimiz bir anda gitti.



- Ralli terapi gibi oldu belki...

- Evet rahatlattı. Tek dinlenebildiğimiz yer orasıydı. Ralli ile uğraşmam onu çok mutlu ediyordu. Her etaba dualarla gönderiyordu beni. Her akşam konuşuyorduk. "Dikkat et kızım. Kendini koru. İnşallah kaza yapmazsın" diyordu. Şampiyon olduğumu görmesini çok isterdim.



