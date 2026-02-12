Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'de de yaşayan on bacaklı eklem bacaklının adı nedir? Peh, Uf, Iy, Böğ...

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV'de yayımlanan ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam izleyenleri yeniden ekran başına kilitledi. 12 Şubat 2026 tarihli yeni bölümde yarışmacıya Türkiye'de de yaşayan on bacaklı eklem bacaklının adı nedir? sorusu yöneltildi. Şıklar yarışmacı tarafından değerlendirilirken izleyenler de yarışıyor.

Giriş Tarihi: 12.02.2026 22:00 Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 22:01
Türkiye'de de yaşayan on bacaklı eklem bacaklının adı nedir? sorusunda şıklar şöyle:

A- PEH

B- UF

C- IY

D- BÖĞ

DOĞRU CEVAP: D- BÖĞ

