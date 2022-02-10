Türkiye'de en çok aslen nereli var? TÜİK 2022 nüfus verileri ortaya çıkardı

TÜİK 2022 nüfus verileri dikkat çeken bir detayı da gözler önüne serdi. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'de vatandaşların tanıştıkları kişilere ilk sordukları soru 'Aslen nerelisin?' olur. TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusa kayıtlı olunan illere göre en fazla nüfusa sahip iller de belli oldu.

İşte Türkiye'de en fazla hemşehrisi olan iller!