Türkiye’de en çok aslen nereli var? TÜİK 2022 nüfus verileri ortaya çıkardı

TÜİK tarafından 2021 yılı sonu itibarıyla adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti nüfusu 2022'de 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Türkiye nüfusunun tam yüzde 18,71`i megakent İstanbul`da yaşıyor. Öte yandan TÜİK raporunda ortaya bir gerçek daha çıktı. Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük nüfusa sahip illerimiz hangileri olurdu? Diğer bir deyişle Türkiye'de en çok aslen nereli var? sorusunun da cevabı belli oldu. 2022 nüfus verilerinde sizleri şaşkına çevirecek sonuçlar var. Zirvedeki illeri tahmin etmeniz epey güç. İşte Türkiye'de herkes memleketinde yaşasaydı nüfus haritası böyle şekillenecekti...
Giriş Tarihi: 10.02.2022 11:33
Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 09:35