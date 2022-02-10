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Türkiye'de en çok aslen nereli var? TÜİK 2022 nüfus verileri ortaya çıkardı

TÜİK tarafından 2021 yılı sonu itibarıyla adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti nüfusu 2022'de 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Türkiye nüfusunun tam yüzde 18,71`i megakent İstanbul`da yaşıyor. Öte yandan TÜİK raporunda ortaya bir gerçek daha çıktı. Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük nüfusa sahip illerimiz hangileri olurdu? Diğer bir deyişle Türkiye'de en çok aslen nereli var? sorusunun da cevabı belli oldu. 2022 nüfus verilerinde sizleri şaşkına çevirecek sonuçlar var. Zirvedeki illeri tahmin etmeniz epey güç. İşte Türkiye'de herkes memleketinde yaşasaydı nüfus haritası böyle şekillenecekti...

Giriş Tarihi: 10.02.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 09:35
Türkiye’de en çok aslen nereli var? TÜİK 2022 nüfus verileri ortaya çıkardı

Türkiye'de en çok aslen nereli var? TÜİK 2022 nüfus verileri ortaya çıkardı

TÜİK 2022 nüfus verileri dikkat çeken bir detayı da gözler önüne serdi. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'de vatandaşların tanıştıkları kişilere ilk sordukları soru 'Aslen nerelisin?' olur. TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusa kayıtlı olunan illere göre en fazla nüfusa sahip iller de belli oldu.

İşte Türkiye'de en fazla hemşehrisi olan iller!

Türkiye’de en çok aslen nereli var? TÜİK 2022 nüfus verileri ortaya çıkardı

Türkiye'de en çok aslen nereli var? TÜİK 2022 nüfus verileri ortaya çıkardı

30- Giresun / 1 milyon 151 bin 280

Bu ilimizin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 verilerine göre şu andaki nüfusu ise 450.154

Türkiye’de en çok aslen nereli var? TÜİK 2022 nüfus verileri ortaya çıkardı

Türkiye'de en çok aslen nereli var? TÜİK 2022 nüfus verileri ortaya çıkardı

29- Adıyaman / 1 milyon 179 bin 893

Bu ilimizin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 verilerine göre şu andaki nüfusu ise 632.148

Türkiye’de en çok aslen nereli var? TÜİK 2022 nüfus verileri ortaya çıkardı

Türkiye'de en çok aslen nereli var? TÜİK 2022 nüfus verileri ortaya çıkardı

28- Ağrı / 1 milyon 220 bin 538

Bu ilimizin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 verilerine göre şu andaki nüfusu ise 524.644

Türkiye’de en çok aslen nereli var? TÜİK 2022 nüfus verileri ortaya çıkardı

Türkiye'de en çok aslen nereli var? TÜİK 2022 nüfus verileri ortaya çıkardı

27- Yozgat / 1 milyon 227 bin 320

Bu ilimizin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 verilerine göre şu andaki nüfusu ise 418.500

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